Recrudece la extorsión a comerciantes en CDMX

Ciudad de México

Las actividades criminales como la venta de drogas al menudeo y sobre todo la extorsión a comerciantes del primer cuadro de la Ciudad por parte de la célula criminal de Roberto Moyado Esparza, El Betito, continúan.

Comerciantes y vecinos aseguran que el cobro de cuotas y de piso sigue dándose en el llamado Barrio Bravo y el Centro Histórico.

Los afectados entrevistados, que por temor a represalias pidieron el anonimato, explicaron que en un principio creyeron que con la detención de El Betito a manos de la Policía Federal, las extorsiones se acabarían; sin embargo, desde el lunes empezaron a incrementar, principalmente en plazas comerciales de Eje Central.

A los ambulantes de Tepito, del Centro Histórico, la Zona Rosa y el corredor Roma-Condesa. A los locales llegan jóvenes armados que se identifican como integrantes de la Unión de El Betito y piden más dinero; el argumento es que deben juntar fuertes cantidades de efectivo para pagar a los abogados que defienden al capo de la Ciudad de México.

"La Unión está más fuerte que nunca. Quien no le entre se atiene a las consecuencias, es lo que nos dicen, por eso pedimos a la autoridad que desarticulen a toda la banda, porque la información que tenemos es que no es sólo El Betito el que opera esa célula, son varios y ellos siguen en libertad por aquí. Ahora nos dicen que nosotros le vamos a pagar los abogados a ese delincuente y no es justo. Ya vivimos mucho tiempo con el miedo de que nos hiciera algo y si no es él, son otros, el caso es que no podemos estar tranquilos, por eso creemos que nuevamente vamos a pedir ayuda federal con esa gente", dijo un comerciante.

No descartaron incluso que La Unión de "El Betito" cuente con protección policiaca local al detallar que, por ejemplo, el año pasado uno de sus lugartenientes —Víctor Hugo Ramírez El Huguito— fue detenido por elementos de la SSP en Reforma acusado de secuestro, la víctima incluso estaba en la cajuela del vehículo decomisado y aun así, horas después, quedó en libertad y hasta la fecha es el encargado de las extorsiones.

Según las investigaciones de la Policía Federal, La Unión de "El Betito" tiene 10 lugartenientes en las delegaciones; en promedio, esa célula criminal está compuesta por mil individuos entre subgrupos y operadores.

El fin de semana la SSP detuvo a seis integrantes de La Unión, entre ellos a Mauricio Peralta Ahuatzi, El Ahuatl, de 21 años, y quien extorsionaba en la Condesa.