Recriminan la inactividad de la Refinería Madero

Tampico, Tam.

"Tal parece que los miles de millones de dólares que se han invertido en el mantenimiento de la Refinería Francisco I. Madero no han servido de nada, pues el centro refinador continúa sin operar y no se sabe a ciencia cierto del porqué, además de que los constructores y compañías no han sido tomadas en cuenta", dijo Jesús del Carmen Abud Saldívar.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Tamaulipas refiere que ahora esperan que el nuevo gobierno aplique presupuesto y verdaderamente se vea.

"Queremos saber la inversión que viene para la Refinería, ya que se está hablando mucho de esta parte, para poder conocer de manera concreta la inversión que se tiene para el 2019 una vez que conozcamos el presupuesto federal... Estamos en esta parte de que se le ha estado inyectando dinero pero no opera", expuso.

Recriminó que ya tiene al menos 8 meses parada la Refinería y no empieza a trabajar, por lo que consideran que alguna situación está pasando y no ha sido informada de forma oficial por el Gobierno Federal o la paraestatal a nivel central.

Por lo pronto precisó que están a la expectativa de conocer el presupuesto federal para la inversión 2019, "y entonces ver que nuestras empresas puedan tener espacios para poder competir y tener espacios en la zona y buscar esos trabajos en la zona. Se han estado anunciando inclusive montos a nivel federal a nivel global, por eso vamos a esperar a conocer ese presupuesto y ver qué es lo que sigue para la Refinería Madero".

Refirió que al ser tomadas en cuenta las empresas locales, definitivamente se reactivaría la derrama económica en la zona, por lo que es importante tomarlos en cuenta, además puntualizó que los empresarios locales tienen la capacidad para tomar este tipo de contratos.

CONFÍAN REINICIE

Recientemente, Esdras Romero Vega, secretario del Interior de la Sección Uno del Sindicato Petrolero, dijo que en estos días podrían echar a andar parte de la producción de la Refinería, sin embargo no se tiene una fecha exacta para que esté funcionando al cien por ciento.

Dijo que el sindicato está al pendiente de que se den las condiciones para que arranquen sin peligro todas las plantas, pues se trata de salvaguardar la integridad física de los empleados.

"Se sigue trabajando en los preparativos para que podamos estar en condiciones en las próximas semanas, claro esto quien lo analiza y lo autoriza es el gerente de la Refinería Madero, hay algunos detalles que ellos a criterio del gerente y del cuerpo técnico del equipo de trabajo consideran qué hay esperar unos días", enfatizó.