Recrimina Mario Delgado cerrazón

Ciudad de México

El coordinador de la bancada de Morena, recriminó a los maestros de la Coordinadora Nacional de Maestros de la Educación (CNTE) su cerrazón, al impedir los trabajos en la Cámara de Diputados.

Exasperado, Delgado señaló que los maestros no entienden que Morena no es el enemigo y que ya no el mismo Gobierno de antes.

Por la mañana, el legislador morenista se quedó afuera de las instalaciones San Lázaro, y tras un recorrido por todos los accesos tomados por los profesores le fue imposible entrar.

"No tienen razón. La legislatura que cumplió el compromiso del Presidente de echar abajo la reforma de Peña. No somos sus enemigos. El Presidente ha mostrado siempre mucha disposición a legislar en favor de los maestros.

"Traen la inercia del pasado, pero el gobierno contra el que protestaban, ese ya se fue desde hace varios meses", reprochó.

En entrevista, tras dialogar con coordinadores de los otros partidos en un restaurante cercano a la Cámara, Delgado insistió en que se han atendido demandas del magisterio y que hoy no se iban a aprobar las reformas secundarias.

"Deben aprender también a ganar, a reconocer cuando un gobierno está en favor de los maestros, como es el caso. No es estar protestando todo el tiempo contra un gobierno que ya no existe.

"Es un momento histórico para avanzar en los derechos de los maestros como nunca antes se había tenido. Es algo que tienen que aprender a reconocer", dijo.

Cuestionado sobre si es cierta la promesa del Presidente a los maestros de que sí habrá pase automático de la normales al sistema educativo, respondió que los acuerdos se están revisando, para que se reflejen en la ley.

"Lo hemos dicho una y otra vez, no tiene caso este bloqueo, es una pérdida de tiempo para todos, es mejor que sigamos trabajando, que sigamos dialogando, que sigamos buscando los consensos", declaró.

Los docentes que mantienen el bloque expresaron una arenga contra el legislador morenista: "¡Se ve, se nota, su cara de ratota!".

Antes, al dar a conocer que se suspendía la sesión, Delgado también reprochó en sus redes la actitud de los maestros.

"No hay condiciones para sesionar el día de hoy en la Cámara. Buscamos el diálogo con los maestros y prevaleció la cerrazón. Hemos acordado con la Mesa Directiva cancelar la sesión de hoy y convocar hasta la próxima semana. Así no se puede avanzar en favor de la educación", tuiteó.

Retira CNTE plantón en San Lázaro

>Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de le Educación (CNTE) retiraron el plantón que mantuvieron por tres días afuera de las inmediaciones de la Cámara de Diputados.

>También levantaron los bloqueos de los accesos del recinto legislativo, tras permitir la salida de cientos de trabajadores y diputados.

>Los maestros, principalmente de Oaxaca, comenzaron a desarmar sus tiendas de campaña alrededor de las 17:00 horas.

>Un docente aseguró que en San Lázaro no permanecerá ningún maestro y que todos los manifestantes volverán a su estado.