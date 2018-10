Recrimina Donald Trump que lo culpen por bombas

Washington DC, Estados Unidos.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que está siendo culpado por los correos bomba dirigidos a algunos de sus críticos más destacados.

"Es curioso ver como la mal calificada CNN, y otros, pueden criticarme a voluntad, incluso culparme por la actual oleada de Bombas y comparan de forma ridícula esto con el 11 de Septiembre y el bombardeo en Oklahoma City, pero cuando yo los critico se vuelven locos y gritan '¡Eso no es presidencial!'", escribió en su cuenta de Twitter.

Críticos de Trump como el ex Presidente Barack Obama, su rival demócrata a la Casa Blanca en 2016 Hillary Clinton, o el ex director de la CIA John Brennan, en la CNN, recibieron correos bomba que no llegaron a explotar.

En otro mensaje publicado en Twitter en la víspera, Trump dijo que gran parte de la ira en la sociedad está provocada por la "prensa tradicional".

Brennan respondió al dirigente diciéndole que deje de culpar a los demás y se "mire usted en el espejo" y le aconsejó que "trate de actuar como Presidente".

Autoridades buscan en todo Estados Unidos al culpable y los móviles del extraño plan de enviar bombas por correo a críticos del Presidente, analizando el interior de los artefactos para revelar si realmente se quería que estallaran o simplemente pretendían sembrar miedo dos semanas antes de las elecciones.

Otros tres dispositivos fueron vinculados a la conspiración, dos dirigidos al ex Vicepresidente Joe Biden y otro al actor Robert De Niro. En total suman 10 en una amenaza de tintes políticos prácticamente sin precedentes. Las autoridades advirtieron que podría haber más.

Funny how lowly rated CNN, and others, can criticize me at will, even blaming me for the current spate of Bombs and ridiculously comparing this to September 11th and the Oklahoma City bombing, yet when I criticize them they go wild and scream, "it´s just not Presidential!"