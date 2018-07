Recrimina Costa a Hierro: "Te lo dije"

En video publicado por "Deportes Cuatro", se observa al delantero Diego Costa, quien en los minutos previos a la tanda de penales entre España y Rusia, le comenta en varias ocasiones al técnico de España que la decisión de que pateara su compañero Colchonero "Koke", no es la mejor. Cuando éste falla, se ve al ex delantero del Chelsea reclamarle a Hierro diciéndole "Te lo dije", al tiempo que no deja de hablarle al oído cuando se concreta la eliminación.

