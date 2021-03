Recrean muerte de Floyd

Incluso, como parte de la ilustración aparece la leyenda "¿Por qué Meghan dejó Buckingham?", que su propia caricatura contesta con "porque ya no podía respirar".

Noticia Relacionada Cae por masacre de 11 personas

Al parecer, la publicación intentó comunicar que la ex protagonista de Suits se sintió asfixiada por el racismo de la Familia real, el cual dejó en evidencia hace unos días durante la entrevista que concedió a la presentadora Oprah Winfrey, en la que dijo que un miembro de la realeza había cuestionado qué tan oscuara sería la piel de su hijo, Archie.

Aunque tanto ella como su esposo, el Príncipe Enrique, dejaron claro que Isabel II siempre fue amable con ellos.

La sátira no ha sido bien recibida por el público, que ha tachado al semanario de racista por burlarse y lucrar con la muerte de Floyd.

Halima Begum, directora ejecutiva del grupo de expertos antirracismo Runnymede Trust de Gran Bretaña, calificó la imagen de incorrecta.

"¿La Reina como el asesino de George Floyd aplastando el cuello de Meghan? ¿Meghan diciendo que no puede respirar? Esto no es ir más allá de los límites, no hace reír o reta al racismo. Minimiza los problemas y genera ofensas", escribió en Twitter.

La asociación Abogados Negros y Asiáticos por la Justicia expresó que era un acto de racismo escandaloso, repugnate y fascista, y que la revista prostituía el trauma de la muerte de Floyd.