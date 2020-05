Recrea escena de ´El Resplandor´

Hacer cuarentena en casa por el Covid-19 definitivamente no es lo mismo que encerrarse un invierno en el Hotel Overlook, de El Resplandor, pero el aislamiento ha sacado de sus casillas varias veces a Ariana Saavedra.

"Al comienzo de esta cuarentena me estaba volviendo loca. Me despertaba a las 2 de la tarde y sentía que no servía para nada. Me decía: ´¿Qué voy a hacer?´ Hasta que encontré el ejercicio.

"Fitness es mi pasión. Ahí he podido descargar toda la energía. Ya no voy a matar a nadie", dice con humor en entrevista telefónica.

La actriz y modelo venezolana participa en una campaña para disfrutar grandes clásicos desde casa, dónde recreó una escena de la mítica película de terror de Stanley Kubrick, que este 2020 cumple 40 años.

UN CLÁSICO

"Cuando la ví (la cinta original) entendí por qué es un clásico. El ´boom´ que fue. Cómo inventó un nuevo suspenso. Me dio un miedo horrible", recuerda Ariana.

En un dislocamiento de papeles, en esta nueva versión de El Resplandor, cuya campaña inicia mañana, Saavedra interpreta al personaje de Jack Nicholson: un escritor bloqueado a punto de perder la cabeza.

"Qué impresionante todo lo que se preparó (Nicholson). Yo me puse en sus zapatos, pero le di la vuelta (al rol)".

Ariana, quien se hizo famosa a nivel continental al aparecer en videoclips de Maluma y Joey Montana, admite tener una predilección por los papeles de villana.

A NETFLIX

Entre sus próximos proyectos de encuentra la serie Control Z, un drama de Netflix con intriga adolescente que mezcla las dinámicas de un colegio con hackers tecnológicos.

Allí, adelanta, interpretará a Regina, un personaje del que no puede decir mucho por contrato, sólo que es una "súper bitch".