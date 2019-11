Recortes al INE no nos afectarán

Cd. Victoria, Tam.- La semana pasada fue aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año el cual contempla un recorte de mil 71 millones de pesos para el Instituto Nacional Electoral, y esto no tendrá repercusiones en el anteproyecto del presupuesto del Instituto Electoral de Tamaulipas el cual contempla 298 millones a ejercer durante todo 2020. "Nosotros aquí en Tamaulipas y aquí en el Instituto Electoral estamos comprometidos por supuesto, número uno con la austeridad y el correcto ejercicio del gasto y obviamente, tendremos que acatar todo lo que digan las leyes", mencionó la consejera presidente del Ietam, María de los Ángeles Quintero Rentería. "Nosotros estamos a la espera de que haya una disposición que diga que haya alguna reducción y ese proceso se tendría que acatar".

De los 298 mdp a ejercer por parte del Órgano Público Local Electoral 154 millones 960 mil pesos, es decir el 52 por ciento, corresponde al presupuesto autorizado para los partidos políticos en base a la Ley General de Partidos Políticos, y los 143 millones 40 mil pesos restantes para los gastos ordinarios del Ietam.

En este sentido la consejera presidente mencionó que en caso de que el Congreso local ejerza una reducción al presupuesto del Ietam se tendrían que llevar a cabo ajustes a los proyectos y la planeación del próximo año.

"Nosotros no tenemos programados ajustes, el INE y los OPLES tenemos actividades en coordinación, entonces, yo creo que ya una vez que inicie el ejercicio nos podremos ir dando cuenta. La ventaja para Tamaulipas es que no tendremos elección el año que viene, entonces yo podría decirles que no vislumbro que vaya a impactar en el OPLE de Tamaulipas porque no tenemos elección".

La consejera Quintero Rentería agregó que si bien en el mes de septiembre próximo inicia el proceso electoral 2020-2021, no es si no hasta 2021 cuando se lleva a cabo la mayor inversión para el desarrollo de las elecciones, como lo son los recursos para gastos de campaña (y precampaña) de los partidos y candidatos independientes, así como para la instalación de los consejos municipales y distritales, y la organización en general del proceso que se llevará a cabo de manera concurrente con la elección de diputados federales.