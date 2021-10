Recorte de 3 MMDP a órganos electorales de los estados provocan crisis y dificulta el pago de deudas

Debido a los recortes en sus presupuestos, tienen deudas con proveedores, no han pagado servicios, está pendiente el financiamiento público a los partidos y en riesgo el gasto corriente. Excepto el Estado de México y Veracruz, el resto de los organismos electorales de todo el País vivieron este año una crisis económica, pues dejaron de percibir cerca de 3 mil millones de pesos en pleno proceso electoral. Tuvieron que cancelar proyectos para poder pagar nómina o dejaron de pagar rentas o a proveedores. Los Organismos Públicos Locales (Oples) de Oaxaca, Sonora, Colima, Chihuahua, CDMX y Zacatecas son los que presentan una situación de riesgo grave o moderada, según un reporte del INE.

Otros nueve, que no renovaron a su titular, están en la misma situación: Aguascalientes, Baja California, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas y Tlaxcala. "Algunos tuvieron que adelantar recursos que tenían destinados para el último trimestre del año, no les aprobaron ampliaciones. En algunos casos se habla de que en octubre, noviembre o diciembre estarían batallando para el gasto corriente, así que tienen retos serios", dijo Martín Faz, consejero del INE. Por ejemplo, Sonora -señalado en rojo- reportó que no tenía para pagar el financiamiento público a los partidos, y aún tenía deudas de la elección de junio.

El organismo pedía 74 millones de pesos para solventar económicamente el año. En Oaxaca, autoridades electorales informaron que están pendientes de recibir 16 millones de pesos para finiquitar compromisos de la elección del 6 de junio, como pagos de arrendamientos de muebles e inmuebles y servicios personales. Sin dinero, el Instituto arrancó hace unas semanas el proceso electoral 2021- 2022, en el que se renovará la gubernatura, por lo que confía en que le aprueben los 278 millones que solicitó.

En Nuevo León, donde también terminó el periodo del presidente de la Comisión Estatal Electoral (CEE), el organismo recibió este año, cuando se renovaron Gobernador, Alcaldes y Congreso local, 22 por ciento menos de los recursos solicitados. Sin embargo, no reportó crisis financiera por la gestión de Mario Alberto Garza que concluyó en septiembre y cuyo reemplazo aún no ha sido elegido por el INE.