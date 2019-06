Recortan horario escolar por escasez de agua

Cd. Victoria, Tam.

Alrededor de 8 escuelas de la zona centro de la ciudad dieron aviso a los padres de familia que debido a la falla en la red de agua potable de Comapa de este domingo, es que este lunes se daría salida a las once horas, esto por no contar con el servicio para atender a la población infantil.

Algunos planteles incluso negaron el ingreso de los niños esta mañana debido a esta situación, serían alrededor de cien las colonias que resultaron afectadas por un problema en la planta de rebombeo del acueducto Guadalupe Victoria el cual se encontraba en mantenimiento, la mañana de este lunes el servicio se había restablecido con baja presión en algunas colonias, no obstante son varias las colonias que aún carecen de agua potable en sus hogares.

Cabe mencionar que algunos planteles del programa Escuelas de Tiempo Completo trabajarán con el horario normal, dando salida a las 16 horas, no obstante, algunas a pesar de contar con la infraestructura hidráulica no contaban con los tinacos o cisternas llenas al cien por cien, por lo que también darán salida a sus alumnos a las once de la mañana.



La escuela Juana de Asbaje, también de Escuelas de Tiempo Completo, dará salida a sus alumnos por no contar con agua