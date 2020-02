Recorta proyección de crecimiento el Banxico

Ciudad de México.

El Banco de México (Banxico) recortó su proyección de crecimiento a un punto medio de 1.0 por ciento, desde el 1.3 por ciento proyectado hace tres meses, afirmó el gobernador del instituto central, Alejandro Díaz de León.

Durante la presentación del Informe Trimestral de Octubre-Diciembre de 2019, el funcionario precisó que la nueva proyección de avance del PIB para el presente año es de un intervalo entre 0.5 a 1.5 por ciento, desde 0.8 a 1.8 por ciento previsto en el reporte de julio a septiembre del año pasado.

Expuso que para 2021 la proyección media de crecimiento bajó a 1.6 por ciento, desde el 1.8 por ciento esperada hace tres meses.

El funcionario destacó que "durante el cuarto trimestre de 2019 claramente persistió la moderada trayectoria a la baja que la actividad económica ha venido mostrando por varios trimestres".

Esta situación retardará el inicio de la recuperación, aunque confió en que la reactivación del PIB comenzaría a darse en el presente año.

Destacó que el escenario de crecimiento de 2020 enfrenta riesgos a la baja por el entorno de marcada incertidumbre, entre ellos la probable desaceleración de la economía y comercio globales, como consecuencia de los efectos del brote de coronavirus en China, o cuando expiren los estímulos fiscales vigentes en Estados Unidos.

Asimismo, que se observen episodios de volatilidad en los mercados financieros internacionales.

Acerca de la posibilidad de que el Banco de México registre utilidades por las operaciones cambiarias de 2019, lo que se llama técnicamente como los remanentes de operación, Díaz de León dijo que "con el comportamiento del tipo de cambio no hay condiciones para el remanente".

NO ANTICIPAN LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA MONETARIA FUTURA

Cuestionado sobre los futuras acciones de política monetaria, respondió que "en cuanto a los movimientos de tasas, no anticipamos la dirección de política monetaria futura; ante diversos riesgos como el coronavirus, preferimos ser prudentes y no anticipar decisiones futuras, para no comprometer las acciones de los miembros de la Junta de Gobierno".

También refirió que las previsiones para la inflación se revisan moderadamente al alza, y se prevé que la inflación general anual se ubique en 3.0 por ciento en el primer trimestre de 2021.