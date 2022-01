'Recorta' el Insabi a personal Covid

Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que no habría despidos de trabajadores médicos que enfrentaron al Covid-19, desde el 1 de enero el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) ya no renovó el contrato al personal eventual en todo el país.

Por ejemplo, a 36 trabajadores del Hospital General de Culiacán les informaron esta decisión el 24 de diciembre por medio de un mensaje de WhatsApp.

"En Navidad, 35 familias se quedaron sin su ingreso económico. A la mayoría se nos notificó por mensaje o por llamada, pero no hay ningún documento oficial que avale que ya no se cumplirá la promesa del Presidente", dijo Emmanuel Beltrán, un trabajador social de 29 años. Apenas el 10 de septiembre pasado, López Obrador repitió su promesa de basificar a los trabajadores médicos eventuales que brindaban sus servicios antes de la pandemia y también a los recién contratados.

"Soy un hombre de palabra, yo cumplo, yo tengo palabra y voy a cumplir", dijo en su visita al Hospital Pediátrico de Sinaloa. El 23 de junio, en su conferencia mañanera sostuvo: "No vamos a despedir a los que ya se contrataron con la pandemia. Además de que nos ayudaron en los momentos más difíciles, los necesitamos, porque hay un déficit de médicos". A trabajadores de la Ciudad de México; sin embargo, les informaron que no les renovarían sus contratos pese a que aún les deben la primera quincena de diciembre y el aguinaldo. Las excusas han sido la falta de presupuesto, pero también el que tuvieran dos trabajos en hospitales públicos.

"A mí me adeudan la primera quincena de diciembre y no pagaron ni primas vacacionales ni aguinaldo", dijo Viridiana Ramírez, enfermera de la Unidad de Atención Médica La Pastora. En un oficio del 22 de diciembre, el coordinador de Recursos Humanos del Insabi, Candelario Pérez, solicitó a los Secretarios de Salud de los estados verificar si sus trabajadores tienen otro empleo con el objetivo de regularizar su situación, aunque esto no es ilegal, según el artículo 138 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

"Yo no puedo renunciar a mi otro empleo si ni siquiera tengo la seguridad de un pago puntual y la certeza de que me van a basificar", agregó Viridiana. Shaaraid Pamela Martínez, una enfermera general que laboró embarazada en el Centro de Salud México España, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, se quedó sin trabajo y con una bebé de cinco meses.

En enero de 2020, recuerda, se contagió de Covid-19, mientras que la directora del centro, Gloria Salgado, falleció por el mismo motivo. "Estamos conscientes de que éramos eventuales, pero entonces por qué el Presidente estuvo de hablador, es por eso que nosotros protestamos y porque arriesgamos la vida", dijo. Asimismo, en los hospitales generales número 8 de Gómez Palacio y 450 de Durango, a 108 trabajadores no se les renovó el contrato en octubre aunque el Presidente les aseguró que no serían despedidos. "Todos los que nos hayan ayudado a partir de la pandemia se quedan", les dijo López Obrador el 27 de marzo en su visita al hospital de Gómez Palacio. "Ya les dije que vamos a buscar la recontratación", añadió el 8 de octubre, en presencia del Gobernador José Rosas Aispuro cuando ya los habían despedido. Aún siguen sin trabajo.

"Si a los demás les causa tristeza estar sin trabajo, imagínese a mí, que a mí fue a quien el Presidente se lo dijo de frente que habría recontratación hasta la basificación y vernos ahorita sin empleos", lamentó la enfermera María del Socorro Lira Reyes, quien habló con López Obrador en Durango.