Recorren media hora la entrada de clases

Miguel Alemán, Tam.- A consecuencia de las bajas temperaturas que se han dejado sentir en toda la región fronteriza, autoridades educativas de las escuelas primarias han sido autorizadas para poder recorrer la hora de entrada por las mañanas.

Ante esto, la mañana del martes que prevalecieron 6 y 7 grados centígrados, los alumnos de las primarias tuvieron un margen de media hora más para poder llegar a tomar clases en sus respectivos centros escolares.

Tal fue el caso de la escuela primaria "Justo Sierra" de la colonia Educación, cuyos alumnos tuvieron como límite de entrada las 8:30 horas de este martes, aclarando que dicho horario también estará vigente este miércoles, ya que se prevé una temperatura por el orden de los 4 grados centígrados.

Cabe mencionar que la disposición de las autoridades educativas en la entidad, es suspender clases cuando el termómetro marque 0 grados centígrados o menos, mientras que los padres de familia tendrán la decisión de enviar o no a sus hijos a la escuela, si el mercurio marca de 1 a 5 grados.

No obstante, la temperatura de este martes se situó entre los 6 y 7 grados, lo cual significa que todos aquellos alumnos que no asistieron ayer a clases, podrán presentar falta en sus respectivas boletas, pues no les estará siendo justificada su inasistencia.

Por último y en ese sentido, las autoridades educativas están exhortando a los padres de familia que se mantengan informados de los pronósticos del clima y visualizar bien el termómetro por las mañanas.