Recorre el país con ‘Destilando México’

Ciudad de México

El actor Miguel Rodarte se aventura en una nueva faceta como conductor del programa “Destilando México”, en el cual exaltará las riquezas gastronómicas y culturales que existen en el país.

El actor platicó sobre su nuevo proyecto, siendo “Destilando México” su más reciente apuesta, la cual prepara desde el año pasado y que se estrenará el próximo 23 febrero por el canal Sony.

“Estoy muy contento porque creo que es otra forma de ver a México a partir de sus destilados y conocer la oferta gastronómica, cultural y de entretenimiento de seis Estados del país”, indicó el actor de cintas como “El tigre de Santa Julia” y “Salvando al soldado Pérez”, entre otras.

“En esta emisión yo soy el que va narrando y de alguna manera me he involucrado mucho en todo. Además por primera vez me muestro sin un personaje y soy quien va llevando toda la aventura fascinante.

SIN FICCIÓN

“Todo es real, soy yo mismo”, apuntó Rodarte, al agregar que ya se planea la segunda temporada de esta serie. Mientras tanto el actor disfruta del éxito que tuvo la cinta “Tiempo compartido” en el pasado Festival de Sundance, en el que ganó como Mejor Guión.

La película protagonizada por él y Luis Gerardo Méndez se presentará en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara que se llevará a cabo del 9 al 16 de marzo.

Pero será hasta mediados de año que llegará a las salas del país para contar la historia de dos hombres que tratan de salvar sus vidas familiares y que por un error administrativo coinciden en un hotel todo incluido.