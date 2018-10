Recorre la ciudad buscando ayuda

Hace un año le cortaron las piernas, por lo que ahora pide ayuda para poder seguir manteniendo a su esposa que también se encuentra enferma.

Todos los días recorre en su triciclo las calles de la ciudad, vive en la colonia Morelos y siempre se dirige a la Cañada en la iglesia de San Judas Tadeo, pero también se coloca afuera de las instalaciones de la CFE, donde pide unas monedas.

Antes vendía bolis, pero a consecuencia de la diabetes -que no sabia que padecía-, le cortaron las piernas.

"Me cortaron mis pies, voy a tener el año que me cortaron, no tengo recursos, soy gente humilde que no tengo a quien pedirle, pero por mi solito estoy saliendo adelante, yo se que puedo mientras Dios me de licencia", dijo Ramón Vicencio Guzmán, de 60 años de edad.

Sin abrigo. Solamente con doble camisa y con el frío, don Ramón Vicencio pide unas monedas, requiere de abrigo y alimento.

NO TIENEN NINGÚN APOYO

Con lo poco que la gente le da, con eso paga renta y compra comida, anteriormente tenía una ayuda de mil pesos que le daban las autoridades, pero ante los cambios de gobierno federal ya no recibe nada, por lo que espera que le puedan otorgar algún apoyo.

"No se quien me lo daba pero ya se acabó el programa y ahora espero que me sigan ayudando, no tengo ningún apoyo, si me gustaría contar con algo, me da pena, pero no estoy robando, si me ayudan", expresó.

Todos los días sale de su casa desde las 5:00 de la mañana para poder llegar a su lugar donde con un bote pide unas monedas y permanece hasta las 13:00 horas.

"Yo trabajaba en la maquila, estaba bueno, era cocinero, pero ahora ya no puedo trabajar y soy el sustento de mi esposa que fue operada, lo que se pueda, aceptó alguna despensa, comida, ropa", recalcó.

Es originario de Veracruz, pero tiene ya 15 años en Reynosa, por lo que pide apoyo en especie, abrigo, cobijas y alguna despensa.