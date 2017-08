Recordarán a Juan Gabriel con homenaje

Azteca América anunció que este 27 de agosto a partir de las 15:00 horas iniciará su homenaje televisivo al "Divo de Juárez", el cual, indicó, estará compuesto por cuatro programas especiales sobre la vida, fallecimiento y legado de una de las figuras más emblemáticas de la música latinoamericana, quien tiene más de mil 800 canciones escritas y 15 mil presentaciones desde 1970 y más de 150 millones de discos vendidos en el mundo.



El 28 de agosto de 2016, luego de dar un concierto en Los Ángeles, California, el cantautor falleció en la casa que tenía en esa ciudad debido a un infarto, deceso que conmocionó al mundo de la música, la cultura, política y a los millones de seguidores del continente americano y algunos países de Europa.

Fue tal la conmoción que provocó el deceso, que el cantautor peruano Richard Swing levanta la voz para señalar que mucha gente, incluido él, en Perú y en el mundo siguen incrédulos y dudando de su deceso, porque nadie vio su cuerpo ni nada que evidenciara su deceso.

En entrevista con EL UNIVERSAL el cantautor peruano, quien además declaró que le compuso a Juan Gabriel un tema titulado "El más querido" y que desafortunadamente ya no pudo escuchar, por su muerte, reiteró que aún le resulta inexplicable esta muerte.

Comentó que como él vivió como inmigrante en Estados Unidos, conoce sus leyes y sabe que cualquiera que muere de un infarto no puede salir de la morgue tan rápido como ocurrió con el cadáver de Juan Gabriel.

Explicó que sus dudas sobre este deceso son: "Porqué al día siguiente sacaron su cuerpo en un ataúd que supuestamente venía a México, para después sacar una urna, pero ese ataúd no llegó a México, qué hicieron con ese ataúd y luego dijeron que lo iban a velar en su casa y después ya no y luego que ya lo habían incinerado".

Asimismo, subrayó que "no hay un reporte con imagen de su muerte y en EU así se hacen los reportes con la foto del difunto. Nadie lo ha visto. Recuerden que hasta a Michael Jackson en el informe aparece su foto y deceso y causas de muerte, al igual que con Whitney Houston, ¿porque habría de ser diferente con Juan Gabriel?". Por esas extrañas situaciones que percibió pide una investigación clara sobre su muerte.

Por otro lado, comentó que en la actualidad promueve su disco "Latinos for the world", que lleva un mensaje positivo al mundo, sobre todo en esta época violenta, en el que incluye el tema "El más querido" en homenaje a Juan Gabriel y quien lo iba a apadrinar en México.

Aunque indicó que hizo otro disco que incluye temas de Juan Gabriel como "Hasta que te conocí" y "Amor Eterno", entre otros, a los que les puso música afroperuana y aún no los lanza, al cuestionarlo sobre los problemas que pudiera tener con los herederos del cantautor por esos temas refirió que él ya pagó los derechos de autor y nunca ha tenido contacto con los hijos ni saben de él, porque a Juan Gabriel lo conoció y lo fue a ver en Las Vegas y en sus múltiples conciertos que hizo en su patria "El Divo de Juárez", "no era mi gran amigo, pero yo lo estimaba como cantautor, tuve oportunidad de hablar con él, además iba mucho allá, lo amamos como si fuese otro peruano, hombres y mujeres aún le lloramos. Era embajador del mundo entero".

Sobre los otros homenajes, este domingo, Azteca América recordará a Juan Gabriel con sus emisiones especiales "Ventaneando sin filtro: Homenaje a Juan Gabriel", "Paty Chapoy presenta a Juan Gabriel", éste último exhibe dos entrevistas reveladoras que hoy han cobrado un valor especial, en ellas se "retrata" como pocas veces se había visto en televisión.

El día 27 en punto de las 17:30 horas llegará el reportaje especial "Juan Gabriel, el linaje insospechado", y a las 18:30 el cierre del homenaje tendrá lugar con "El día fatídico: Juan Gabriel", una reseña sobre el fallecimiento, el traslado de los restos y los homenajes póstumos del cantante que se llevaron a cabo en Ciudad Juárez y Ciudad de México, así como los homenajes que miles de fanáticos realizaron en Estados Unidos; el día 28 en Ciudad Juárez ya le organizan también un homenaje.

En tanto, Televisa también proyectará una entrevista que le hicieron en su momento a Juan Gabriel, la cual comentan también es muy reveladora acerca de su personalidad.