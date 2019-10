Recordar es volver a vivir

La FIFA recordó este miércoles 2 de octubre el logro de la Selección Mexicana que conquistó el Mundial Sub 17 en 2005.

Con un video en redes sociales, la FIFA trajo a la memoria los goles del Tri ante Brasil en la Final de ese torneo.

Destacó que jugadores como Giovani dos Santos, Carlos Vela y Héctor Moreno fueron parte de ese histórico equipo, que consiguió un campeonato mundial de futbol para México.

Mientras tanto, Enrique Esqueda, otro de los integrantes de ese Tri, definió como un antes y después el futbol mexicano después de ese logro.

"Sin duda el cambio de la historia del futbol mexicano, rompiendo paradigmas y haciendo POSIBLE lo que la gente llamaba IMPOSIBLE, años de trabajo, meses de concentraciones, días de INSISTIR Y PERSISTIR y después de todo el OBJETIVO se cumplió de la mano de un TÉCNICO que nunca dejo de decirnos que EL SABER QUE SE PUEDE, QUERER QUE SE PUEDA, SACARSE LOS MIEDOS, DEJARLOS AFUERA, no solo era una canción, si no era la realidad para conseguir el ÉXITO", compartió 'Paleta' en sus redes sociales.

????????@miseleccionmx became world champions #OnThisDay in 2005.



