Recordando a Silvia Pinal y su obra

La novicia Viridiana (Silvia Pinal), a punto de tomar los hábitos, debe abandonar el convento para visitar a su tío don Jaime (Fernando Rey), quien le ha pagado los estudios. Durante su visita, don Jaime, impresionado por el parecido entre Viridiana y su difunta esposa, la adormece e intenta violarla, pero finalmente no se atreve. Posteriormente, intenta retenerla cuando ella quiere volver al convento; le miente diciéndole que ya no podrá profesar monja, porque la ha poseído mientras dormía.

El ángel exterminador

Un grupo de burgueses de la Ciudad de México es invitado a una cena en la mansión de los Nóbile, después de asistir a la ópera. Mientras, los sirvientes y los cocineros sienten muchos deseos de abandonar la mansión y se marchan. Al terminar la cena, los invitados se dan cuenta de que no pueden salir de la habitación por una razón misteriosa totalmente desconocida, aunque aparentemente no hay nada que lo impida. A medida que van pasando los días, el alimento y la bebida empiezan a escasear, los anfitriones y los invitados enferman, la basura se acumula y duermen donde pueden.

El Inocente

Después de pelearse con su novio en la (Nochevieja), la rica y caprichosa Mané (Silvia Pinal) sale furiosa rumbo a Cuernavaca para encontrarse con sus padres. El auto se descompone en la carretera. La joven recibe ayuda del mecánico Cutberto Gaudázar "Cruci" (Pedro Infante). Tras comprobar que la avería del carro es seria, "Cruci" ofrece llevar a Mané de vuelta a la Ciudad de México. Al llegar a su casa, la joven invita al mecánico a celebrar el Año Nuevo sin imaginarse que la inocente velada terminará en verdaderos problemas.

Un extraño en la escalera

La historia se inicia en La Habana, Cuba, cuando Alberto Núñez (Arturo de Córdova), gerente de una compañía de préstamos, conquista a la recién ingresada secretaria taquígrafa Laura (Silvia Pinal), quién también es cortejada por Francisco Gutiérrez (José María Linares Rivas), patrón de ambos. En el cabaret Tropicana, al que Francisco ha invitado a Laura, Alberto golpea a dos tipos (en quienes cree ver a su patrón) y a un policía. Francisco paga la multa para sacarlo de la cárcel. Alberto debe restar de su sueldo los quinientos pesos de la multa y toma dinero de una comisión para contentar con regalos caros a Laura, que ha dejado de hablarle.

Laura se entrega a Alberto junto al mar. Amenazando con denunciarlo, por lo del dinero tomado, Francisco decide enviar a Alberto a Miami para disponer él solo de Laura. Ella y Alberto planean el asesinato de Francisco para robarle el dinero e ir juntos a Miami.

Mis tres viudas alegres

Don José Sanmaniego (Adalberto Martínez "Resortes"), un viejo pulcro pero ridículo, se casa con Silvia (Silvia Pinal), una joven de 20 años. En la noche de su boda antes de consumarse el matrimonio, Don José fallece tras sufrir un ataque. Por medio de las esquelas mucha gente se entera del fallecimiento y acude al panteón. Entre los visitantes está Amalia (Amalia Aguilar), con su acta de matrimonio y dice que el día de su boda Don José recibió una llamada, se fue y nunca volvió. También llega Lilia (Lilia del Valle), otra viuda, diciendo que raptaron a su marido la noche de bodas.

El día que el albacea de lectura al testamento se enteran que Don José también abandonó a una cocinera con un hijo. Él pide que la busquen y esperen 5 años para tomar parte en la herencia.

Historia de un abrigo de minik

Camila (Irasema Dilián), Margot (Silvia Pinal), Dora (Columba Domínguez) y Rosa (María Elena Marqués), son cuatro mujeres afectadas por una prenda de vestir. Las mujeres no tienen nada que ver entre ellas ,y su único punto en común es un caro abrigo de mink que vende un enigmático personaje: el peletero Rosenbloom (Eduardo Alcaraz). Camila es una científica dedicada a su carrera. Eduardo (Carlos Navarro), es un libertino, que en complicidad con los padres de ella, le da el abrigo para despertar su femineidad. Ella reacciona, pero no por el abrigo, que devuelve para comprar un tráiler para su luna de miel. Dora es una mujer de vida alegre con pose transitoria de divorciada digna, dispuesta a entregarse a Esteban (José María Linares Rivas), el hombre que la corteja. Se antoja del mink y va al apartamento de él cubierta tan solo por el abrigo para que se lo compre. Lo obtiene pagando el precio lógico por el obsequio, pero no se casa con ella como había sido su intención antes de la llegada. Al cabo de un año, otro va a venderlo de parte de ella.