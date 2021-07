Recordando a La India María

Tonta tonta pero no tanto es una película mexicana de 1972, protagonizada por María Elena Velasco la India María), pertenece al género de largometrajes de comedia.María Nicolasa Cruz es una mazahua analfabeta que vive en el pueblo ficticio de San José de los burros, debido a sus precarias condiciones de vida decide irse a probar aventura a la Ciudad.

Tonta tonta pero no tanto

El miedo no anda en burro

El miedo no anda en burro es una película mexicana de 1976, protagonizada por María Elena Velasco, mejor conocida como India María. Pertenece al género de largometrajes de comedia. María trabajaba para doña Clarita, una mujer adinerada, quien tenía una casa muy grande y lujosa en la ciudad de México y una gran fortuna, pero unos parientes que solo esperaban su muerte para heredar toda su fortuna.

al morir Clarita, todo su dinero se lo heredó a su perra Mimí, y como la difunta quería tanto a María, ésta iba a administrar todo el dinero dejado a Mimí. Las predicciones del abogado de doña Clara fueron ciertas: Que al ser María quien administrara la fortuna, iba ella a tener problemas con los familiares.

Obviamente, cuando don Marciano, doña Paz, don Braulio, y Raúl se enteraron de esto, quisieron hacer hasta lo imposible por asesinar a la perra para poder quedarse con el dinero. Todos sus intentos resultan contraproducentes: Trata Don Braulio de engañar a la perrita como si otro perro estuviera ladrando para que saliera en la noche y así poderla matar; Trató don Marciano de poner un explosivo en la carne de Mimí, pero María, pensando que era el chamorro de la cena, cocinó la carne con todo y el explosivo con una receta de familia, pero al tratar de cortar la carne con cuchillo, la bomba hizo explosión, por lo que el sistema nervioso de Mimí quedó afectado.

Pobre, pero honrada

Pobre, pero honrada es una película de comedia mexicana de 1973, dirigida por Fernando Cortés y protagonizada por María Elena Velasco, Fernando Soler y Norma Lazareno. Fue grabada en los Estudios América. Es una de las películas donde Velasco interpreta el personaje de La India María. María Nicolasa Cruz es una humilde habitante del pueblo de Pueblo Perdido. Aparte de ser ayudante del cura del pueblo, el Padre Bonifacio, que la aprecia mucho.

de una cueva donde recoge el agua para darla como medicina a la gente. Un día el cacique del pueblo, Don Abundio, se encuentra moribundo en su cama, pero después de tomar el agua de María, rápidamente recupera la salud. Entretanto, dos charlatanes llegan al pueblo queriendo vender su mercancía. Después de averiguar sobre el agua milagrosa de María, hablan con ella para convecerla de vender el agua. Sin embargo fallan y para convercerla, graban un mensaje en una grabadora que hacen que se coma el burro de María para hacerlo pasar como que habla. Ellos hablan con Don Abundio, y él decide expropiar la cueva. La vida sigue su curso hasta que una noche llega a la casa de Don Abundio su hija Marcela, quien fue abandonada por su amante dejándola embarazada. Sin poder soportar la vergüenza de su acción Don Abundio hace que Marcela permanezca escondida en su casa hasta que de a luz, haciendo después pasar su llegada ante el pueblo. De pronto la India María sufre un dolor fuerte que la hace terminar en el hospital.

El coyote emplumado



El coyote emplumado es una película mexicana de 1983, protagonizada por María Elena Velasco «La India María». La India María, su novio y su abuelo son artesanos. Su novio está en la cárcel por defender el honor de la india María, hecho que frustra su matrimonio, pues ya tenían consentimiento del padre. Un arqueólogo y antropólogo los invitan a un congreso en Acapulco donde tendrán oportunidad de vender algunas piezas a los visitantes. Asisten también unos maleantes para robar una valiosa pieza llamada "El coyote emplumado". Para salvaguardar el tesoro, el profesor (arqueólogo) les pide que dupliquen la pieza de piedra en cerámica pues el abuelo es el mejor artesano de México; trabajan su primera noche en Acapulco duplicando al coyote, el abuelo hace unas cinco copias.

porque no mostraba señales de haber quedado completamente satisfecho, por lo que le entrega solo la última, y las demás las esconde en tinajas, para que el profesor no crea que ha perdido su destreza.

El profesor se lleva dos copias pensando estarse llevando el original y una copia, expone una de ellas y los ladrones se la roban del museo.

Tanto el ladrón como el profesor se descorazonan al ver que tienen una copia, entonces es cuando el profesor cae en la cuenta de que le han dado dos copias por error.

El que no corre... vuela

El que no corre... vuela es una película mexicana de 1982 protagonizada por María Elena Velasco, más conocida como La India María. María Nicolasa Cruz, de San Pablo Cuatro Venados, llega a la Ciudad de México a hablar con el Diputado de su pueblo para decirle que había habido un problema allá, pues se habían robado sus tierras. En la Central Campesina, que es donde se encontraba el diputado, no la reciben y al contrario, la tratan mal, ella corre y en frente de un salón de belleza choca con una extranjera, a quien unos hombres estaban viendo a qué horas salía para robarse su bolsa. Culpan a María por "distraer" a la señora para que sus amigos pudieran robarle la bolsa, por lo que la llevan a prisión temporalmente pero luego salen libres.

allá conoce a una mujer (Irma Lozano) quien le dice que a su esposo lo mataron y a ella la encerraron por colaborar en el contrabando de un camión. Los señores que le habían ofrecido 15 000 pesos a cambio del camión cargado con contrabando, cree ella que son los que los delataron con la policía. Estos mismos (Evita Muñoz "Chachita") estaban a cargo de los hijos de esta mujer, pero solo recibían sobras y maltratos. Por eso María decide quedarse a trabajar como sirvienta, para poder cuidar a los niños. Después María puede salir de ahí, agarra un carro y choca con todo: mercados ambulantes, puestos y todo lo que se le pusiera en frente.

OK míster Pancho

OK míster Pancho es una película mexicana de 1981. Dirigida por Gilberto Martínez Solares, María Elena Velasco La india María vive con su abuelo en un rancho enclavado en la sierra. Ahí cae una avioneta y ella recoge al piloto herido, que transportaba un contrabando de diamantes. Mientras se repone él pide a María que viaje a Estados Unidos a entregar los diamantes diciéndole que son medicinas para su mamá, aunque sólo quiere que lleguen a tiempo a su destino para que la mafia no dañe a su familia. Por no tener pasaporte ni visa María tiene que pasar a Estados Unidos como indocumentada y antes de llegar a su destino el apache "Chivo Loco" la quiere hacer su quinta esposa. Ál la conduce con el cómplice del aviador, a quien La India creía su mamá, y al ver que era un trampa huyen.

con los diamantes en medio de gran persecución. Finalmente La India logra regresar a su pueblo tras dejar los diamantes a la policía y el aviador le pide perdón.