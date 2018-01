Récord mexicano en BAFTA

"Tú trabajas duro y nunca sabes si serás bien recibido y cuál es el destino de la película”. Guillermo del Toro, cineasta.

Ciudad de México

La Forma del Agua, de Guillermo del Toro, se convirtió en la película dirigida por un mexicano que obtiene más nominaciones a los premios británicos BAFTA a lo mejor del cine británico.

Esta fábula del realizador tapatío es la más nominada de este año, con 12 candidaturas, entre ellas Mejor Película, Director y Guion, según reveló ayer la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión al dar a conocer a sus nominados.

YA ESTRENA EL VIERNES

El nuevo largometraje de Del Toro, que se estrena este viernes en el país, superó lo logrado en 2014 por Alfonso Cuarón (11 nominaciones con Gravedad) y lo hecho en 2016 por Alejandro G. Iñárritu (ocho, con Revenant: El Renacido).

En los premios BAFTA de este año, cuya gala se celebrará el 18 de febrero en el Royal Albert Hall de Londres, también están nominados 3 Anuncios por un Crimen y Las Horas Más Oscuras (con nueve candidaturas cada una), así como Blade Runner 2049 y Dunkerque (con ocho).

ES UNA REVINDICACIÓN

Del Toro dijo que las nominaciones son una reivindicación para una ambiciosa película que mezcla diferentes géneros, “tan enamorada del cine que mezcla melodrama, musical, thriller de espías y comedia”.

Acompañan a Del Toro, en la categoría de Mejor Película, Martin McDonagh, por 3 Anuncios...; Joe Wright, por Las Horas...; Christopher Nolan, por Dunquerke; y Luca Guadagnino, por Call Me By Your Name.

“Nunca sabes si una película tan oscura como esta, y que tiene tantos giros extraños en el tono como esta, va a conectar”, respondió McDonagh al referirse a su historia de una madre que busca vengar la violación y asesinato de su hija.

MÁS POSTULADOS

El premio a Mejor Actriz quedará entre Frances McDormand (3 Anuncios...), Annette Bening (Film Stars Don’t Die in Liverpool), Margot Robbie (Yo, Tonya), Sally Hawkins (La Forma del Agua) y Saoirse Ronan (Lady Bird).

Los contendientes a Mejor Actor son Daniel Day-Lewis (El Hilo Fantasma), Gary Oldman (Las Horas...), Daniel Kaluuya (Huye!), Jamie Bell (Film Stars...) y Timothée Chalamet (Call Me By Your Name).

LAS DESAIRADAS

Las nominaciones de los BAFTA trajeron buenas noticias a dos películas desairadas por los Globos de Oro: Dunquerke, de Nolan, y la historia de terror y comedia Huye!, de Jordan Peele.

La maestra de ceremonias será la estrella de la serie Absolutely Fabulous Joanna Lumley, como relevo de Stephen Fry, quien estuvo a cargo de presentar la gala por años.

Se prevé que la ceremonia haga eco del tono de los Globos de Oro, en donde numerosos asistentes vistieron de negro para protestar contra el abuso y el acoso sexual en la industria.

SIGUE TRIUNFANDO. La cinta La Forma del Agua, entre las candidaturas esta a Mejor Película y Mejor Director.