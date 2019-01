Reconsidera ser anfitrión de los Óscar

Los Ángeles, California

Alentado por Ellen DeGeneres, Kevin Hart dice que reconsiderará su decisión de retirarse como anfitrión de los Premios de la Academia.

El comediante se echó para atrás dos días después de ser nombrado maestro de ceremonias de los Óscar el mes pasado, cuando algunos tuits homofóbicos que hizo hace una década reemergieron. Pero DeGeneres, en una entrevista, lo exhortó a presentar la gala.

Has crecido. Te has disculpado. Te estás disculpando ahora de nuevo. No permitas que esta gente gane. Presenta los Óscar", le dijo DeGeneres a Hart.

Él le contestó que le ha "puesto muchas cosas en la cabeza" y que pensaría en su conversación.

La conductora dijo que llamó a la Academia esta semana para exhortarlos a traer de vuelta a Hart. Según ella, le contestaron que los directivos estarían encantados si él aceptara.

DEL PASADO

Hart escribió mensajes homofóbicos en Twitter, la mayoría entre 2009 y 2011, incluyendo uno en el que dijo: "Si mi hijo llega a casa y trata de jugar con la casa de muñecas de mi hija la romperé sobre su cabeza y diré ´detente, eso es gay´". El mensaje fue borrado después. También hizo comentarios anti-gay en su programa de comedia en el pasado.

El comediante señaló que fue una situación difícil para él porque cuando sus tuits reaparecieron al día siguiente de que se anunció su participación en los Óscar lo consideró como un ataque.

Ese fue un intento por destruirme. Ese no fue un ataque solo para parar los Óscar. Alguien tiene que pronunciarse contra los trolls".

Por su parte, la Academia Óscar busca algo que le dé vida a la noche más importante del año en Hollywood, luego que la ceremonia atrajo a su menor audiencia registrada en el 2018.