Reconocimiento oficial a futuros enfermeros

Pharr, Tx. - En cumplimiento con el compromiso signado con el programa piloto Proyecto de Educación y Liderazgo para la Salud, la Comisión Municipal reconoció a los estudiantes próximos a graduar.

El Project Health Education and Leadership (HEAL), un esfuerzo de colaboración entre el Centro de Servicios de Educación de Región One, el Hospital del Doctor at Renaissance (DHR), el Colegio del Sur de Texas, PSJA ISD y dos distritos escolares vecinos se creó para aumentar el interés en carreras en áreas de la salud de grupos sobre presentados.

"Este programa ha tenido éxito y estamos contentos de ver a nuestra primera generación de estudiantes ingresar a la universidad listos para comenzar la siguiente fase de sus carreras de enfermería", dijo la Dra. Eliza Alvarado, coordinadora del Proyecto HEAL 2 de Región One.

El Dr. Daniel P. King, superintendente de Escuelas en PSJA ISD, agregó que esta iniciativa acelera el logro educativo de los estudiantes que pasarán directamente de la escuela preparatoria a los programas de enfermería.

"No podemos estar más orgullosos de todos ustedes, esta es una gran carrera y no podemos esperar a ver las grandes cosas que logrará con sus vidas", dijo el alcalde Ambrosio Hernández, en el preámbulo al reconocimiento de los graduados de PSJA ISD que forman parte del programa piloto.