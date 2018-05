Reconocidos en Hollywood

Monterrey, N.L. una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en reconocimiento a su carrera musical.

Justin Timberlake, Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone y Chris Kirkpatrick estuvieron acompañados por decenas de fans, por sus familias e incluso por Ellen DeGeneres, quien ofreció unas palabras.

"Existe una razón por la que están recibiendo este honor hoy: su música es el soundtrack de una generación completa", dijo DeGeneres.

Cada uno de los cinco integrantes tomó su turno para hablar al público y todos agradecieron a los fans y a sus familias.

AGRADECIDOS

"Creo que no puedo expresar con palabras lo que ustedes cuatro significan para mí", dijo Timberlake, palabras que causaron que recibiera un abrazo del resto de su antiguo grupo.

El grupo NSYNC ganó fama en los noventa con canciones como "It´s Gonna Be Me", "Bye Bye Bye", "Everybody" y "Pop".

Estuvieron activos de 1995 a 2002 y fueron uno de los primeros ´boy bands´ en ganar éxito internacional.

Tras su separación cada uno siguió su propio camino en el entretenimiento, pero Justin Timberlake fue el que más fama ha conseguido.