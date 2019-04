Reconocidos con sellos

Ciudad de México.

AN Post, la empresa estatal de servicio postal de la República de Irlanda -miembro de la Unión Postal Universal- lanzará esta primavera una serie de sellos para coleccionistas centrados en la música.

Los cantantes y compositores irlandeses han hecho una enorme contribución a nuestra identidad a lo largo de los años. El 2 de mayo reconoceremos ese papel publicando un set de cuatro sellos bajo el tema Great Irish Songs", explica AN Post.

CUATRO GRANDES

El servicio postal reconocerá así a cuatro grandes canciones irlandesas: Danny Boy (de John McCormack), On Raglan Road (Luke Kelly), With or without you (U2) y Dreams (The Cranberries).

Habrá sellos de diferente valor, desde 1 euro hasta 1.70 euros. Podrán comprarse en su web de manera individual o en una edición especial de 16 sellos que costará 27.20 euros y una hoja especial en miniatura por 17 euros en vinilo. Todos ellos diseñados por Amp Visual.

Los sellos podrán comprarse online directamente en la web de AN Post desde finales de abril, por lo que aún no están disponibles.