Reconocida como mediadora de lectura

La ciudad de Matamoros, Tamaulipas, del 28 al 30 de noviembre fue sede del Primer Encuentro Estatal de Mediadores de Lectura y fue dentro de este marco que se entregó constancia por el término de su diplomado a participantes de estado de Tamaulipas.

En el evento la Directora de Cultura del Estado la C. P. Sandra Luz García Guajardo, entregó un merecido reconocimiento a la maestra, escritora y mediadora de lectura, Mercedes Varela, la primera en tener una sala de lectura en el estado y todo como resultado de su trayectoria durante estos veintidós años de exitosa trayectoria.

En este encuentro estuvieron presentes Luis Montelongo encargado de la Dirección de Publicaciones, Alejandro Villafañez, Director de Educación y Cultura de Matamoros y Celia Ramírez Márquez Responsable de Regiones de Salas de lectura a nivel nacional entre otras autoridades de cultura.

En entrevista con la maestra Varela nos comentó como fueron sus inicios de esta aventura y dijo:

"Inicie en septiembre de 1997, fui invitada al primer módulo aún y cuando no llenaba un perfil, pero nadie más podía asistir, así que fue la elegida.

No tenía idea de qué se trataba el programa, pero al llegar y encontrarme con grandes maestras e interesantes dinámicas para lograr que la gente se enamorara de la palabra, comprendí que eso era lo que andaba buscando para darle un nuevo sentido a mi vida y me entregue de lleno a esta labor, la cual me ha dado muchas satisfacciones".

La escritora enfatizó que esta satisfecha de lograr que varios de los alumnos y asistentes a su taller no tan sólo comprendieran la lectura, sino que se iniciaran también en la creación literaria logrando varios reconocimientos a nivel local, estatal y nacional.