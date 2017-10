Reconocen trayectoria del ‘Profe’ Santos Gómez

Santos Gómez Benavides le ha dedicado toda una vida al volibol, por eso fue merecidamente reconocido por la Federación Mexicana de dicha especialidad, esto durante el Congreso Técnico Nacional de la FMV, que se desarrolló en el puerto de Tampico.

El experimentado entrenador y eterno guardián de la cancha “Teresita”, cuenta con una destacada trayectoria tanto de jugador como de entrenador, siempre impulsando este deporte en Reynosa y en todo el estado, eso no pasó desapercibido entre los federativos, quienes atinadamente le rindieron un merecido homenaje junto a otros tres entrenadores de Tamaulipas: Pedro Tovar Trejo, Miguel Ramos Izquierdo y Jesús Reséndez.

“Me sentí muy emocionado, hasta las lágrimas se me querían salir, no esperaba que me hicieran un reconocimiento de esta magnitud, más contento porque viene de la Federación Mexicana, estoy muy satisfecho y esto me motivó a seguir trabajando, yo estaba algo decepcionado porque se batalla mucho para que la gente venga a entrenar y formar selecciones, pero esto me vino a revivir las ganas y seguiremos metidos en el volibol que es nuestra pasión”, expresó el “Profe” Santos con gran emoción.

La asamblea fue encabezada por Jesús Perales Navarro, presidente de la FMV, quien fue recibido por el presidente de la Asociación de Volibol de Tamaulipas, Vicente Reyes, además de los presidentes de más de 20 asociaciones del país. Durante el evento se planearon los calendarios para los diferentes eventos que se desarrollarán en el 2018.