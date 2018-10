Reconocen su trayectoria

Valladolid, España

El actor estadounidense Matt Dillon advirtió sobre la necesidad de un liderazgo en el mundo para cambiar la situación actual de muchos países como el suyo, bajo el mandato del presidente Donald Trump.

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) proyectará en ocho jornadas 247 películas, de ellas 170 son largometrajes y 77 son cortos, en 357 sesiones de cine.

Dillon recibió ayer la Espiga de Honor de este festival cinematográfico como reconocimiento a una extensa carrera que atesora títulos tan destacados como "Rebeldes", "La ley de la calle", "Drugstore cowboy", "Todo por un sueño", "Beautiful girls", "Algo pasa con Mery" o "Crash".

DEMUESTRA SU TALENTO

A lo largo de casi cuatro décadas, Matt Dillon ha pasado de ídolo adolescente a actor consagrado del cine independiente, además de demostrar su gran talento y versatilidad como actor en novelas de suspenso, dramas y comedias.

Luego de tres películas en el Festival Internacional de Cine de Valladolid —"Target", en 1994; "Grace of my heart", en 1996 y "Once in a lifetime: the extraordinary story of the New York cosmos", en 2006—, el actor llegó a Valladolid con el filme de clausura "Head full of honey", en el que participa junto con Nick Nolte.

Además de una extensa carrera como actor, ha sido realizador en algunos cortometrajes. Además, en su largo de ficción también fue coguionista y en su proyecto actual ejerce como productor.

"He disfrutado de ser director de lo poco que he hecho hasta ahora. He tenido la suerte de coincidir con gente muy creativa en esos proyectos. Además, he trabajado con gente muy buena y eso también me ayudó en mi experiencia detrás de las cámaras", sostuvo en el Museo Patio Herreriano de Valladolid.

No obstante, destacó a "City of gost": "la primera película siempre tiene una carga especial en la vida de uno, porque sólo hay una posible primera película".

Recordó que en aquella experiencia tuvo la suerte de trabajar con actores extraordinarios.

ALCANZA MADUREZ PROFESIONAL

Ejemplo de la Generación X, miembro de la Brat Pack, ídolo adolescente o actor fetiche del cine independiente, en su trayectoria ha tenido ocasión de comprobar cómo han evolucionado las sucesivas generaciones de jóvenes.

"Me encanta hablar de generación X o de millennials, pero en realidad son fronteras artificiales. Lo que sí creo es que hay una hipersensibilidad en la gente joven", dijo.

Anotó: "no puedes decir nada sin ofender a alguien. Creo que los jóvenes tienen miedo a decir cosas para no ofender y ahí hay una forma de autocensura. La gente es más culta y está más informada, pero tienen menos experiencia en el mundo", aseveró.

Su trabajo con Lars Von Trier, presentado en Cannes "La casa de Jack", no es su único estreno este año. La edición 63 de la Seminci proyectará en la clausura el remake de "Head full of honey", en estreno mundial.

Dirigida por Til Schweiger, al igual que la versión alemana de 2014, en esta versión Matt Dillon interpreta al hijo de un paciente de alzheimer —Nick Nolte—.

SIN MUCHAS SORPRESAS

Según el actor, no habrá demasiadas sorpresas ya que: "es una película muy personal de Til, y tenía muy claro que no quería cambiar nada. Cuando terminamos, él comentó que había quedado muy contento con el resultado. Cuando afirmó que no quería cambiar nada, yo creo que se refería a que no quería cambiar la integridad de la película. Luego, durante el rodaje, surgieron cosas y sí hay algún cambio respecto a la original, pero sin traicionar esa integridad", abundó.