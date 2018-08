Reconocen su trayectoria

Monterrey, N.L.

En reconocimiento a su trayectoria como actriz de cine, teatro y televisión, Blanca Guerra, recibió el Cabrito de Cristal por ser Ícono del Cine Mexicano, dentro de la 14 edición del Festival Internacional de Cine Monterrey 2018.

En ceremonia realizada en el Teatro del Centro de las Artes, del Parque Fundidora, la histrionisa mexicana agradeció el homenaje a su carrera en la que ha filmado más de 120 películas, ocho telenovelas, entre múltiples trabajos en la actuación.

AGRADECE

"No importa el premio, sino la razón por la cual te lo dan, y si es por un buen trabajo que uno aprecia y que uno tuvo una serie de ligas profesionales, se agradece muchísimo", manifestó.

"Que te reconozcan por la trayectoria, porque a partir de un proceso formativo, es como uno se ha hecho de bases muy sólidas o de herramientas que uno va puliendo y las pone al servicio", dijo la actriz.

"En este momento en el que a mí me reconocen una trayectoria me hacen consciente que he vivido en mi quehacer", aseguró la homenajeada.

GRAN ACTRIZ

Guerra, nacida en la Ciudad de México, es considerada como una de las grandes actrices en la historia de este país y reconocida en el extranjero con películas producidas en Hollywood como "Walker" (1987).

Sus actuaciones le han permitido ganar diversos premios: cuatro Arieles a Mejor Actriz y dos Arieles por Coactuación; el Coral de Cuba a Mejor Actriz de Reparto; la Catalina del Festival de Cartagena a Mejor Actriz.

Guerra ha trabajado en más de 120 películas, entre las que destacan: "El imperio de la fortuna", "Principio y fin" y "La reina de la noche", dirigidas por Arturo Ripstein; "Danzón", dirigida por María Novaro; "Santa sangre", dirección de Alejandro Jodorowsky; "Motel", dirección de Luis Mandoki; "Un embrujo", dirección de Carlos Carrera; entre otras.

En la televisión ha participado en ocho telenovelas, como "Valentina", "La casa en la Playa", "Alma de Hierro", "Abismo de pasión" y "Tres veces Ana".

El 14 FIC es presentado por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (Conarte), la Embajada de Francia en México y la Secretaría de Cultura federal.

También cuenta con el apoyo de Cinépolis Sala de Arte, la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto Mexicano de Cinematografía.