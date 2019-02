Reconocen Rotarios a Rosalba López L.

Río Bravo, Tam..- Este sábado, en el marco del Día Internacional del Rotarismo que realizan año tras año, hicieron entrega del reconocimiento 2019 a la "Excelencia en el Servicio Humanitario" que con certeza se lo ha ganado a pulso por su loable labor altruista a la señora y reconocida escritora Rosalba López López.

El escenario fueron las instalaciones del Club Rotary Internacional en donde presentes en primera fila el Alcalde de la ciudad Licenciado Carlos Rafael Ulivarri López acompañado por su esposa la primera trabajadora social en el Municipio Leticia de Leon de Ulivarri y familia, e invitados así como integrantes y directiva del club encabezado por Gilberto Francisco Lozano Gutierrez.

Se diserto las actividades que realiza en educación, salud, deportes entre otros el Club Rotary Internacional que desde el 2016 viene otorgando este tipo de reconocimientos a personas altruistas que dejan huella en la ciudad.

"Tenemos el orgullo y la certeza de decir por su servicio, trayectoria y labor humanitaria por servir a los demás agotando su tiempo, recursos y conocimientos, nos es muy grato otorgar el presente distintivo que de manera unánime votamos los Rotarios para la señora Rosalva López López", expresaron.

Luego de una reseña en la que se describió y resalto la importante labor filantrópica que durante años ha venido realizando la también escritora y precursora de la fundación Luis Carlos Ulivarri, la señora Rosalva López López quien sin duda alguna dejara importante legado de orgullo para los Riobravenses, al hacer uso de la palabra manifestó su agradecimiento por tan honrosa distinción a la que se hizo acreedora, y en ese tenor precisó;

"Muchas gracias por el hecho de que me brinden este homenaje que me están otorgando, felicitarlos a ustedes, siempre he tratado de echarle muchas ganas a la fundación sobre todo para los que menos tienen, me siento muy contenta con lo que hago de haber vivido esta vida dignamente, de haber pisado fuerte y dejado huella, que Dios me los bendiga a todos".

PRESENTES. El Alcalde de la ciudad, su esposa e hijos, así como invitados, miembros y directivos del Club Rotary Internacional.