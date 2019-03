Reconocen labor de mujer paramédico

"Mi madre y mi padre me dieron el permiso de venir a trabajar, desconfiando de mi porque pensaban que no les iba a durar, porque iba a salir embarazada, yo les dije no, les prometo que no hasta que yo me case y duré 30 años soltera", dijo María del Rosario Tovar Torres.

Tiene 40 años de servicio como paramédico, es un ejemplo de trabajo y constancia, de las mujeres que dejan huella en la ciudad.

Nació en Valle Hermoso en el municipio de Miquihuana en Tamaulipas y cuando era joven decidió emigrar a la frontera, con todo y el estigma de que si estaba sola saldría embarazada, pero no sucedió, permaneció 30 años soltera.

María es enfermera de urgencias de la Cruz Roja Mexicana, trabajó en ciudad Victoria por varios años en dicha institución y por invitación del doctor, Balderas Galván y doña Arsilla Gómez, se trasladó a Reynosa en los años 60´s, donde colaboró durante 10 años en el hospital Balderas y al mismo tiempo con el doctor, González Ponce, director de la Cruz Roja.

En la trayectoria que tiene en la Cruz Roja le ha tocado colaborar con la doctora, Lomelí en donde actualmente hace guardias y con el doctor Raúl Ortega, además por 30 años trabajó en la clínica Santa María ubicada en la lateral del canal que ahora es clínica integral de la mujer.

Actualmente trabaja los sábados y domingos en la Cruz Roja en el área de urgencias con un horario de 7:00 a 19:00 horas.

"Yo me llevaba a mis hijos a trabajar, siempre con el apoyo de mi esposo", recalcó.

María del Rosario Tovar Torres, recibió reconocimiento junto a seis mujeres destacadas por parte de la Asociación de Mujeres Profesionista de Tamaulipas A.C (AMPROTAC) con el objetivo de hacer un justo reconocimiento a las féminas que han puesto su granito de arena en el campo, arte y cultura, ciencia, salud y deporte.

Galardonadas

>Adalgiza Farías Prado

>Alejandra Vega Valdivia

>Ana Sofía Gutiérrez

>Andrea Isabel Trejo Reyes

>Isaura López Rodríguez

>Ma. del Rosario Tovar T.

>Rosaura Argüelles Ríos