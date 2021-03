Reconocen fracaso en educación a distancia

Matamoros, Tam.- La impartición de clases de manera digital no ha dado resultados positivos, se puede decir que estamos mal, por un lado, los padres de familia no han mostrado el interés porque sus hijos se superen día con día, además de que este proceso a distancia no es lo mejor para que los niños puedan aprender, manifestó el jefe de sector 7 de primarias, Nardo Torres Garza.

Recordó que además hay quienes aún no tienen los instrumentos para conectarse a las redes sociales o a las plataformas digitales, lo cual complica la situación en cuanto al aprendizaje de esta comunidad infantil.