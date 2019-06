Reconocen fracaso de Dark Phoenix

Cd. de México.- Simon Kinberg, director de X-Men: Dark Phoenix, reconoció que es su culpa que la película no haya obtenido los resultados esperados en taquilla.

"Claramente, es una cinta que no se conectó con audiencias que no han visto la saga, y tampoco conectó lo suficiente con audiencias que sí la vieron. Eso es mi culpa", declaró.

El cineasta reconoció que fue difícil hacer ese análisis, pues le gustó la película y, a su parecer, era una buena cinta.

Kinberg confesó que tras recaudar la baja cantidad de 33 millones de dólares en taquilla durante su fin de semana de estreno, recibió mensajes de apoyo de algunos colegas como Tim Miller, director de Deadpool.

"Me escribió un correo electrónico con empatía por la película, a pesar de que no funciona. Dijo que la gente vendrá a verla de manera diferente, y fuera de contexto en particular, verán cosas que apreciarán en algún momento", compartió.