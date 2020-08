Reconocen cuotas bajas en escuelas

Río Bravo, Tam.- Ante la situación prevaleciente de que algunas escuelas públicas, desde preescolar hasta nivel medio-superior, continúan cobrando inscripciones, no obstante que no habrá clases presenciales en casi todo el ciclo escolar 2020-2021, surgen también el reconocimiento a quienes no cobran o piden cuotas bajas.

Por primera vez algunos jefes de familia reconocieron públicamente a los planteles que este ciclo no cobraron inscripción o que cobrándola, fue mucho menor que el ciclo pasado.

"El CBTIS solo les están cobrando la mitad", dijo Claudia Aguilar.

Yazmín Gómez, joven madre de familia, indicó que en la Secundaria General 1, tampoco tuvo que pagar inscripción.

Yessi Castillo, madre de familia, también mencionó que "kinder Froebel y escuela Josefa Ortiz, comoero cobro o cuota voluntaria como se le llama, hasta reingreso a clases".

Pese a ello, otros planteles como Secundaria General 4; Cobat 08 y Conalep, siguen siendo objeto de polémica, por inscripciones que son inalcanzables para muchas familias.