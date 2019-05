Reconocen a SFP por inhabilitación de Lozoya

Cd. de México.

David Colmenares y Santiago Nieto, titulares de la Auditoría Superior de la Federación y de la Unidad de Inteligencia Financiera, respectivamente, aplaudieron la sanción administrativa al ex director de Pemex Emilio Lozoya.



En la inauguración del seminario "Corrupción y lavado de dinero: XV aniversario de la UIF", en la UNAM, los funcionarios consideraron que la Secretaría de la Función Pública realizó una buena investigación para inhabilitar a Lozoya por 10 años para ocupar un cargo público.



"Creo que es bueno reconocer los esfuerzos que se han estado encaminando para poder llevar las condiciones en el combate a la corrupción", dijo Nieto.



"Ayer fue un día muy importante, yo hago mi reconocimiento público a la Secretaría de la Función Pública por la inhabilitación del ex director de Pemex, es un mensaje muy importante de que no puede tolerar la corrupción y no se puede tolerar la impunidad".



Colmenares indicó que desde la ASF se fortalecerá la coordinación con la Secretaría de Hacienda y la UIF para evitar temas de corrupción.



"Efectivamente es un buen ejemplo y un buen logro de lo que hizo la SFP sobre el ex director de Pemex. Sé que tenemos que ir más a fondo todos juntos, quienes tenemos la responsabilidad en el combate a la corrupción", señaló.