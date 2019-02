Reconocen a entomóloga de la UAT a nivel nacional

Cd. Victoria, Tam.- La investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dra. Juana María Coronado Blanco, asumirá este año la Presidencia de la Sociedad Mexicana de Entomología (SME).

Encabezar la directiva de una de las sociedades de entomología más antiguas en Latinoamérica, representa para la universitaria tamaulipeca un reconocimiento a su trabajo académico y científico.

La Dra. Coronado Blanco se distingue además, como una de las tres mujeres en la UAT que han alcanzado el Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

"Este año nosotros con la UAT asumimos la presidencia de la Sociedad Mexicana de Entomología. Es un grato reconocimiento de la comunidad científica de esta área en el país", aseguró en entrevista la Dra. Juana María Coronado, tras precisar que será en junio de este año cuando asuma su nueva encomienda.

Explicó el ejercicio que le llevó a obtener el Nivel II-SNI en la convocatoria 2017-2019, y de ello comentó que todo inició a partir de la vinculación que ha sostenido con sus colegas, a quienes compartió una información de sus hallazgos en la investigación que desarrolla sobre taxonomía de la familia de avispas Braconidae (principalmente parasitarias de insectos considerados plaga).

"Reportábamos un nuevo registro para México de un Braconidae y luego en congresos locales no se tenía conocimiento y así empecé a escanear todo en ese tiempo, para mandarlo a los grupos de entomólogos y se empezó a subir a redes científicas",

"Y eso aumentó mucho mi producción en citas, empecé a leer que me citaban de trabajos en China, veía mi nombre y era emocionante, y así de otros países me empezaron a invitar a colaborar con investigadores de Rusia y de Irán".

"De ahí me invitaron a ser Vocal de publicaciones de la Sociedad Mexicana de Entomología y empiezo a divulgar la publicaciones que se hacen en México sobre insectos. De ahí me invitan a ser Vicepresidenta en la Sociedad y todo eso por concurso, tuve mayoría de votos, y el siguiente paso es la Presidencia, todo eso me permitió que los evaluadores me dieran el Nivel II del SNI", indicó.

La investigadora es Doctorada en Entomología, integra el Cuerpo Académico Consolidado de Entomología Aplicada, especializada en Control Biológico y está asignada a la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la UAT en el Campus Victoria.