Reconoce Trump a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela

Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció hoy como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, informó la Casa Blanca.

"El presidente Donald Trump ha reconocido oficialmente al Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como Presidente Interino de Venezuela", escribió la Casa Blanca en un su cuenta de Twitter.

La declaración de Trump se da minutos después de que Guaidó se autoproclamó presidente encargado de Venezuela ante miles de manifestantes que lo vitorearon en la capital venezolana y otras regiones de ese país.

Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se autoproclamó hoy como presidente encargado del país, ante miles de venezolanos concentrados en esta capital.

"Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo nacional como presidente encargado de Venezuela", dijo Gauidó ante una multitud que le mostró su apoyo.

Se comprometió a "logar el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres".

"Juro asumir el compromiso de la no violencia", agregó

"Asumo la responsabilidad bajo el artículo 333 y 350 (de la Constitución de Venezuela", argumentó Guaidó, en una concentración multitudinaria en la plaza "Juan Pablo II" de Chacao, que se manifiesta contra el régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Guaidó anunció que la primera semana de febrero se llevará a cabo otra marcha para que los venezolanos puedan recibir ayuda humanitaria.

Reiteró que no podrán detener a la "familia militar" que quiere cambiar el rumbo del país.

Minutos antes del pronunciamiento de Guaidó, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Venezuela ratificó la inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional y pidió al Ministerio Público ubicar a los "responsables" de ese órgano legislativo por la usurpación de las funciones del Ejecutivo.

Ante la posibilidad de ser encarcelado, tras el fallo del TSJ descartó cualquier temor.

" No temo por eso, temo por nuestra gente que la está pasando muy mal", dijo Guaidó.

Este miércoles se lleva a cabo una intensa jornada de manifestaciones en Venezuela tanto de la oposición como del oficialismo.

