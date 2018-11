Reconoce no poder dar empleo a todos

Miguel Alemán, Tam.

Reconociendo la impotencia de no poder dar un empleo a toda aquella persona que solicita un trabajo en ésta Administración Municipal, y por no contar con un presupuesto que le permita dar entrada a quienes desean hacer equipo con alguna dependencia, el alcalde miguelalemanense declaró ante los representantes de los medios informativos que no les puede dar trabajo a todos.

El mensaje del presidente municipal Servando López Moreno, va enfocado a quienes actualmente están en la nómina del Ayuntamiento para que pongan su mejor empeño en la realización de su trabajo, ya que existe un buen número de aspirantes en espera de un empleo.

"Yo quisiera darle trabajo a todo Miguel Alemán, pero no puedo por eso deben sentirse privilegiados quienes actualmente están con nosotros", dijo el jefe del ejecutivo local.

Además del exhorto a cuidar su trabajo, el alcalde dijo que a medida que se vayan dando las oportunidades y bajando los recursos, irá haciendo los ajustes al salario percibido por los empleados que permanezcan fieles a su empleo.