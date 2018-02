Reconoce Meade un país desigual

México tiene una economía profundamente desigual, en la que muchos niños no van a la escuela, con viviendas sin drenaje, incremento en las alertas por violencia de género y con un aumento de la inseguridad en las zonas sur y del Pacífico.

Ese fue el diagnóstico que presentó el candidato presidencial de PRI, José Antonio Meade, ante los agentes aduanales del País, reunidos en la Ciudad de México para conmemorar su centenario.

“Que tengamos todavía niñas y niños que no vayan a la escuela, mujeres que salen a buscar leña para calentar su hogar, un número de viviendas que no tienen acceso a drenaje o un número importante de mexicanos que se levantan todos los días preocupados por qué van a comer, es incompatible con el México que somos y con el México que queremos ser”, expuso.

Al hablar sobre la inseguridad, el ex funcionario federal presentó una serie de mapas desde 2011 a la fecha, para mostrar cómo han cambiado las zonas que concentran la mayor inseguridad en el País.

“Hay lecciones de qué se hizo bien y hay lecciones de cuáles retos resurgieron, pero lo primero que llama la atención cuando comparamos el 11 con el 17, es que los retos en materia de violencia cambiaron de lugar, cambiaron de geografía.

“La violencia que estaba asentada en el norte y en Guerrero, se nos volvió hacia el sur y hacia el Pacífico”, señaló

Meade sostuvo que las alertas de género se han multiplicado ya que no se ha instalado en el País una cultura de cero tolerancia a quien le falte el respeto a una mujer.

El aspirante aceptó que para convertir a México en una potencia es necesario garantizar el Estado de Derecho.

“Si tenemos un país en donde no tenemos seguridad, en donde no tenemos tranquilidad, no podemos ser potencia”, sostuvo.

LLAMA A RENDIR

CUENTAS

José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, aseguró que todos los involucrados en los desvíos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tienen que rendir cuentas y asumir las consecuencias de sus actos.

Entrevistado luego de reunirse con agentes aduanales, el ex Secretario de Hacienda se pronunció por dar seguimiento al proceso de aclaraciones que se registra tras la presentación de los informes del órgano fiscalizador.

“En todos los casos y en el 100 por ciento de los casos que se rindan cuentas y que se asuman consecuencias”, respondió.

“La Auditoría todos los años presenta informes, todos los años se abre un espacio de diálogo para que se vayan aclarando, una vez aclarados se presentan en su caso denuncia ante la Secretaría de la Función Pública o la PGR”.