Reconoce las críticas

Anne Hathaway se disculpó por las ofensas que generó su caracterización en Las Brujas entre las personas con discapacidades.

Y es que muchos señalaron que retratar a la Bruja Mayor (Anne Hathaway) como una villana a la que le faltan dedos perpetuaba los estereotipos de que las personas diferentes son anormales y deben dar miedo.

"Permítanme comenzar diciendo que hago lo mejor que puedo para ser sensible a los sentimientos y experiencias de los demás, no por un miedo confuso sino porque no herir a los demás me parece algo básico de decencia por el que todos deberíamos luchar", escribió la actriz en Instagram.

"Como alguien que realmente cree en la inclusión y, de verdad, detesta la crueldad, les debo a todos una disculpa por el dolor causado. Lo siento. No relacioné las extremidades diferentes cuando me presentaron cómo luciría el personaje; si lo hubiera hecho, les aseguro que esto nunca hubiese sucedido".

El estudio Warner Bros recibió críticas por la caracterización y días después lamentó públicamente las molestias ocasionadas.

La atleta paralímpica Amy Marren señaló que el personaje parecía tener ectrodactilia, una anomalía hereditaria de las extremidades que comúnmente se conoce como "mano partida".

"Particularmente, quiero disculparme con los niños con extremidades diferentes. Ahora que ya entiendo mejor, prometo ser mejor. Y les debo una especial disculpa a todos los que los aman intensamente como yo amo a mis propios hijos: Lamento haber decepcionado a sus familias", agregó la ganadora del Óscar.

Las Brujas, producida por los mexicanos Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, es la segunda adaptación fílmica del libro infantil homónimo de Roald Dahal.

Robert Zemeckis (Forrest Gump) estuvo a cargo de la dirección de la cinta, que cuenta con las actuaciones de Octavia Spencer, Stanley Tucci, Chris Rock and Kristin Chenoweth.