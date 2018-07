Reconoce José Luis Higuera sus fallas en Chivas

En sus primeras apariciones públicas como directivo del Guadalajara, como autor de cerrar contrataciones exitosas, José Luis Higuera llegó a ser amado por los aficionados.



Tal popularidad provocó de que lo bautizaran como "El Tío", que recibiera aplausos y elogios hasta de los fanáticos más radicales.



Casi tres años después, el CEO de Omnilife y las Chivas está convertido en el blanco de la polémica y el resentimiento de un sector de la afición, que juzga sus decisiones como la causa de la crisis que vivió el equipo en el último semestre, sobre todo de propiciar el fin de la era de Matías Almeyda como técnico y aprobar la venta del pase de Rodolfo Pizarro al Monterrey, un rival de la Liga.



Aún así, el ejecutivo de confianza de Jorge Vergara tiene claro que su gestión debe ser firme, en beneficio de las finanzas de la empresa.



"Creo que es la primera vez que conscientemente acepto el no ejercer mi autoridad y la determinación que me aplica cuando estoy convencido de algo o de hacer algo", explicó.



"Me he equivocado en ser tolerante y no ser más determinante en mi función, pero también es la primera vez que es un grupo diferente, muy mediático, pero hay muchos errores de mi parte, muchísimos".



Para esclarecer puntos y sincerarse con la Nación Chiva, Higuera se abrió con CANCHA para explicar la crisis del Rebaño.

¿Por qué decidieron desaparecer mediáticamente tú, Jorge y Amaury Vergara, y delegaron todo en Francisco Gabriel y el cuerpo técnico en el momento más crítico de la planeación, en mayo?

"Hay prioridades y hay que atender a muchas cosas, también desde hace un año, si tú recuerdas, mis participaciones nunca fueron futbolísticas. La gente cree que yo salía mucho, pero salí para temas, en su momento, de Chivas TV y el contrato de televisión.



"¿Por qué lo dejamos? Pues mira: llegó Paco (Gabriel) y él era el correspondiente para hacerlo, era parte de su trabajo. Jorge siempre se ha manifestado aunque el cuerpo técnico le pidió que no lo hiciera, pero te puedo decir hoy, como director general, que son un error los vacíos de comunicación y de poder.



Así como el vació de poder es un error, el vacío de comunicación también es malo.



"También hay que recordar que yo soy director general de un grupo en donde Chivas representa una décima parte del tamaño del grupo, es así más o menos. Cuando mucho representará el 15 por ciento, entonces, 21 países, producción (de Omnilife), toda la parte financiera, todo eso ocupa mucho de la cabeza para estar en eso, entonces, salir a los medios por salir a sólo debates de circo, pues tampoco.



La verdad es que también ahí vas aprendiendo, pero sí, tuvimos un vacío de poder que no debería repetirse".



¿En tu opinión, qué tan benéfico o qué tan erróneo resultó delegar en Matías Almeyda la figura de mánager general?

"Nos dejó mucho aprendizaje, creo que ya pocos clubes lo usan, porque creo que el futbol hoy ha evolucionado tanto en términos económicos y futbolísticos que yo creo que hay muy pocas personas, o creo que ya no hay quienes tengan la capacidad de hacerlo, porque hoy ser un mánager no solamente tienes que saber entrenar futbol, y yo hoy no veo a gente que esté al tope, sobre todo de un nivel de club grande, que pueda estar preparado para las dos cosas.



"Creo que es muy difícil, tanto en cancha y en entrenamiento, como la complejidad del manejo de los negocios, contratos. Y lo vivimos, quedas atrapado y te vuelves rehén de la situación. Creo que pocas personas pueden manejar bien el poder.



El poder es respecto a la responsabilidad que tienes y eso creo que es un aprendizaje que debemos de tener".



Y cuando se percatan de esto, ¿fue difícil el convencer a Almeyda de que era necesaria la figura del director deportivo? Porque él públicamente decía que no lo necesitaba.

"Sí. Es muy difícil que la gente entienda y tenga la madurez muchas veces para ceder lo que ya te dan. Yo creo que no fue fácil y fue parte de la problemática última (con Almeyda), el poder acomodar de nuevo el deber ser. Eso no fue sencillo".



¿Qué tan gruesa es tu piel para soportar el papel del malo de la novela?

"Soy una persona que me han tocado crisis. La de 2008 aquí, fuerte, he estado en empresas reguladas de la banca en donde estás obligado a tomar decisiones muy complicadas en pro dé.



Muchas veces, cuando tienes una figura fideicomitente en alguna situación de terceros, te acostumbras a decidir en el deber ser.



Difícilmente te cuestionas o tratas de quedar bien con la gente. Por eso te digo que no es fácil hoy el futbol, porque es muy parecido a la política: hay intereses y la gente está tratando de cumplir intereses en lugar de deberes, entonces, no me resulta difícil.



Creo que mi familia lo sufre mucho, sobre todo porque hay insultos.



"La diferencia de una industria como la bancaria, que puede ser difícil, te lo entienden, te lo aplauden, te lo reconocen y se vuelve una fortaleza el que hagas (o se decida por) el deber ser, y en el futbol, como en todo evento de entretenimiento -y porque la prensa en parte es de lo que vende, la polémica, crear buenos y malos, bandos de controversia- te pone en un lugar en donde parecería que ese deber ser lo satanizan sin ir más allá ni ver por qué. Se hace populista y te atacan mucho.



"Yo tengo una preparación y una cuna muy fuerte y Jorge (Vergara), cuando me trajo acá, no me trajo a las Chivas ni para manejar a las Chivas ni para ser director o presidente de las Chivas.



Hoy Chivas es una división muy importante del grupo (Omnilife), que representa el 15 por ciento de los ingresos, es tan importante como la escuela de Educare, lo que pasa es que esta última no es pública, pero mi lealtad, mi preparación, mi cuna, se deben a mi puesto y mi integridad con Jorge.



"Mientras yo esté claro con Jorge y tengamos una transparencia de relación, si tengo el papel de bueno, como también me tocó el del famoso 'Tío Higuera' y el bueno y el Dios, que también me desubicó y es difícil, hoy en día se aprende también con las malas.



"Hoy el aplicar este tipo de situaciones tiene otra enseñanza y otra cosa importante, que te lastiman muchas cosas de gente que no te conoce, entonces, eso nada más me duele por mi familia porque tengo hijos, tengo esposa y hay mucho insulto.



"Hay gente que hasta ha inventado historias, y no gente de redes sociales que aman el futbol, sino de gente preparada, que tiene una carrera y que de alguna forma podría evaluar que está haciéndole daño a alguien sin tener las bases para hacerlo.



Eso te marca un poco, cómo está la crisis de valores en algunos sectores, entonces, eso ha sido lo difícil".



Matías Almeyda dijo que él se habría quedado en las Chivas si, junto con él, la directiva hubiera salido a hablar de la realidad del equipo, y no elevar expectativas en la gente. ¿No hizo falta de parte de ustedes un mensaje más realista en ese tema?

"La gente ha hablado mucho de mi relación con Matías y hasta una Navidad pasé con él y me invitó a hacer negocios. Hay muchas cosas extrañas detrás de todo esto. A partir de la decisión de incorporar a un director deportivo, ese fue el único... y ni siquiera fue distanciamiento, tal vez fue una discusión o una diferencia que tuvimos con Matías y fue de él para mí.



Yo sólo lo recuerdo como un tipo constructivo, quiero quedarme con lo mejor, creo que en ese aspecto él tiene un mensaje correcto.



"Pero en términos generales, y creo que es la misma forma de pensar de Jorge, me cuesta trabajo salir a aceptar que tú no puedes ganar algo por lo que estás compitiendo.



Tal vez de formación, pero esa mentalidad la compartimos mucho Jorge y yo. ¿Por qué cuidar que no me metan presión? ¿Por qué salir a bajar las expectativas? Son mensajes que no sólo son de bajarlas, sino hay mucho atrás de eso.



"En cualquier etapa de la vida o en el lugar en el que estés, tú no puedes salir a dar bajas expectativas por presión, porque al final es una competencia y yo quisiera entender bien: ¿Cómo es salir a acompañar a decir eso?



"Si recuerdas, a nosotros también nos pidieron (el cuerpo técnico) y Jorge cumplió, y me gustaría que buscaran en dónde salimos y dijimos que estábamos para salir campeones. Más bien no salíamos a decir nada".



¿No crees que te equivocaste en ese proceso de negociar la desvinculación con Matías, sin que Paco Gabriel lo supiera, como él dijo?

"No tengo comentarios a esa pregunta. No la puedo responder".



¿Sientes que a Matías le faltó más ejercer como mánager en los momentos críticos? Porque al final, por naturaleza, es un técnico.

"No, yo para Matías sólo tengo agradecimiento. Yo sólo te doy un diagnóstico de lo que nosotros debemos tener con un perfil en ciertos puestos, para que no haya estas debilidades, en donde se pierda la claridad entre mi deber y en donde yo cobro lo que debo, pero también pago lo que debo.



"Yo cobro lo que me deben de dar y me he ganado, pero también me tengo que entregar, porque tú sabes que también tuvimos situaciones de comportamientos complicadas (en el plantel) y ahí están.



"Y no fuimos inteligentes para que no pasara lo que llegó a pasar, porque entonces toda la carga de la culpa de último momento fue para nosotros y ni modo, así es, nos equivocamos. Yo no puedo evitar ni puedo evadir una responsabilidad.



Mi error es no ser contundente con la jerarquía, y si sí, aplicar lo que he aprendido siempre. Si me toca ser el malo...



"En el sector financiero hay un dicho sobre el perro de rancho, que dice: 'El perro de rancho, cuando hay problemas, lo sueltan, pero cuando hay fiestas lo amarran'.



Entonces, hay muchos ejecutivos que sabemos bien eso, porque debemos negociar ferozmente y, cuando hay problemas, sales y lo haces.



"No deberíamos de habernos expuesto ni Jorge (Vergara) ni yo ni Amaury con una estructura sana, porque no debemos de estar en eso. Nosotros debemos de organizar y liderar estrategias, pero no estar en la línea.



No somos el perro de rancho y yo me estoy convirtiendo, como director general, en el perro de rancho.



"Si hay problema, entonces que vaya José Luis, porque la estructura es corta y porque nadie quiere tomar un problema.



Lo sé hacer, pero te exponen, y cuando viene la fiesta es muy ingrato, porque tampoco la puedes celebrar porque pisaste callos del deber ser, y la gente no es tan madura para entender que te tienen que llamar la atención, de que tienes que pagar la factura que te toca.



"Si la estructura no funciona, obviamente, le repercute más al dueño, a Jorge Vergara y a Amaury, que son los que la sufren, y después a tu servidor.



"La diferencia es que yo sí estoy contratado y lo sé hacer, y me equivoco muchas veces, pero si hay que ir a la línea (de confrontación), vamos con todo, como fue con lo de Chivas TV y como lo hicimos con la televisión, pero no podemos estar en esa línea en un tema de pago de primas, con problemas de vestidor, con choques a medianoche (como el de Alan Pulido), por el amor de Dios.



"¿Por qué no hay un cuestionamiento de un vacío en un lugar que teníamos? Tenía que haber alguien que tomara cartas en el asunto, quien se llamara".



¿Ya sea en épocas boyantes o de crisis, tener un mismo discurso?

"A ver, en el futbol no hay crisis. Pachuca fue exitoso con muchos jóvenes en el cuadro, con su modelo con jóvenes y con extranjeros.



"Acá teníamos gente de calidad también y yo creo que, hablando de jóvenes, (Ángel) Zaldívar, (Carlos) Cisneros, que son los que se han consolidado en este proceso de ganar (títulos), a ellos ya no les puedes decir jóvenes.



O sea, ¿cómo es que seguimos hablando de que (Michael) Pérez es un joven? ¿Cómo seguimos pensando en que ellos van en proceso? Si ya son unos jugadorazos, carajo.



"¿Cómo podemos salir a decir un discurso tres años después, con cuatro trofeos, con la despedida, con Pizarro y toda esa dinámica, cómo podemos salir a decir que seguimos siendo jóvenes?



"Cómo cuando se hablaba de un Gael Sandoval, que se pidió y que a cambio se entregó al 'Gallito' (Vázquez), un jugador consagrado y que se decía: 'Ese jugador tiene que venir', y luego vemos que no juega: 'Es que está muy joven'. Entonces, ahí ya no entendí.



"Es como si yo le dijera a Jorge: 'Hay que traer tal máquina para hacer latas', la traen, se hace el gasto, la ponemos, pero luego le digo: 'No, espérame, todavía no tengo la gente para operar la máquina y no me la vayan a rallar'. ¿Cómo? Entonces, eso mejor lo hacemos el año que entra ¿o no?



"¿No se te hace delicado que nosotros mismos a nuestros compañeros les digamos que no están listos? Es duro, son equivocaciones, como también nosotros tenemos muchas".



Quizá no decirles eso, pero sí es evidente que el jugador que se fue (Rodolfo Pizarro) marcaba diferencia del resto, ¿o no?

"¿Por qué no asumimos responsabilidades? ¿Por qué sí salir a decir: 'no estamos competitivos', y no salir a decir: 'Las decisiones se toman así, yo tomo estas'. ¿Por qué eso no existe? ¿Por qué no hay una solidaridad de responsabilidades? ¿Por qué hay una para justificar algo, pero no hay una para asumir otra?



"A parte, con la gente que hemos platicado de la decisión de negociar al 'Gallito' y poner a Pérez y demás, nos dicen que no fue una decisión mal tomada, y lo digo en pro de Matías.



Nos han dicho: 'Oye, esa decisión es buena'. Ya si era bueno el momento y por Gael, ya eso yo no lo sé, pero ¿por qué toda la presión y la responsabilidad de la venta del 'Gallito' es nada más de José Luis Higuera y de Jorge Vergara? Porque así fue ¿no?".



¿Y por qué nunca se dijo que fue Almeyda el que pidió ese cambio?

"¿Tú crees que yo debo salir a decirlo y acusar a mi técnico?".



¿Te sentiste traicionado o expuesto por Francisco Gabriel cuando reveló tus diferencias con Almeyda?

"No, para nada. Él tomó esa decisión, no se la puedo encarar, yo lo único que tengo para Paco es agradecimiento. Lo que sí creo y te lo digo es que prácticamente la Concachampions es por todo lo que él hizo y que generó, para volver a enganchar al equipo.



Sí creo que sólo hay palabras de agradecimiento porque él llegó con una situación complicada de facturas que no le tocaban y sí asumió.



"Ya si me dices que aguantó o él siendo de futbol, o él ve cosas que yo no veo y dijo: 'No debo de estar', eso yo lo voy a respetar siempre, eso no lo sé.



Lo que hizo, sí lo hizo íntegro y en una situación complicada, entonces, no le puedo recriminar nunca una equivocación a un compañero de trabajo, ante un nivel de presión como el que tuvimos. Ya lo platicamos, queda entre nosotros y sólo hay agradecimiento para Paco".



¿Fue difícil encontrar sustituto de Almeyda y por qué José Cardozo cuando sus últimos números han sido negativos?

"Paco Gabriel, como parte de su proceso de selección y cuando él llegó, cuando tú entrevistas en las empresas de cierto nivel a alguien, le das un problema, le comentas qué situaciones tiene y le preguntas: '¿Tú qué harías?'.



En esos procesos de selección das problemas a resolver, le dijimos: '¿Tú qué harías si no tuviéramos técnico? ¿Qué análisis harías? ¿Qué sugerirías hacer?'.



Entonces, hizo un trabajo, realizó perfiles y lo presentó (a Cardozo), se tenía ahí y en su momento, entre Amaury, tu servidor y Jorge, obviamente con la recomendación de Paco en un escenario hipotético, fue como se dio el candidato".



¿Cuánto tiempo durará esta etapa de consolidación financiera?

"Yo calculo que una temporada más. No mucho y te voy a decir por qué: las empresas de futbol se abren en junio o mayo, no son en momentos normales, por eso nos agarra en el peor momento, en el final de un torneo y ya los ingresos están formados desde otro punto de vista.



"Nuestros ingresos importantes se cobran al inicio de cada temporada, entonces, yo creo que será un año, pero es por un ordenamiento del crédito porque el plan es que ya no haya subsidio.



El éxito empresarial es no subsidiar empresas, no cruzar cuentas para todos lados. Debe haber un orden, un presupuesto y una disciplina financiera. Lo que se puede se afronta y lo que no, no".



¿Este proceso que hoy viven en lo financiero, los ha hecho reconsiderar el volver a la televisión abierta?

"A nosotros que nos paguen lo que merecemos, el negocio que representamos y, mientras no me demuestren realmente, financieramente, porque somos gente de negocios, que no lo valemos, entonces vamos a seguir pensando que tendrían que darnos lo que nos corresponde".



¿O ir a otra cadena de televisión restringida, como lo hizo Monterrey ahora?

"Yo no sé a donde me lleven, ésa es nuestra realidad y con nuestras herramientas nos tendremos que multiplicar. Todo mundo dijo que saliéndonos de la televisión abierta y yo tuve confrontaciones muy fuertes, que íbamos a perder afición.



Y yo dije: 'Hay que ganar, solamente ganando'. Y tú dime, ve las novelas que se armaron.



¿Tú dime si el no estar en la televisión abierta nos afectó en la popularidad, en términos de seguimiento o de exposición? Yo no lo creo. "No se habla de que estamos en el cine, no se habla de muchas cosas".



¿Seguirá Chivas TV?

"Es un modelo importante, pero como todo en la vida y como cualquier división (de la empresa), Chivas TV es fundamental para nosotros y lo que no sé es en qué modelo de negocio.



El mismo Amaury es quien tiene mucho que ver en eso, a mí me tocó el proceso, yo lo sigo, pero él ahora ha estado especializándose mucho en eso, él marca pautas y tomaremos decisiones. Sabes que por el nivel que tengo (de CEO), me invita Jorge a recomendaciones y, obviamente, a ejecutar.



"Si Chivas TV sigue, tiene que seguir y tenemos que regresar a Chivas TV otra vez, lo vamos a hacer, no tengas la menor duda. Y si Chivas TV tiene que tener tal vez los partidos en delay (diferido) y no en vivo, como el Real Madrid, lo haremos.



La prioridad es el club, la institución, ver cómo está más sólida financieramente, conectando con su afición y no olvidándola".



¿Entonces cambió la postura? Porque antes dijiste que a TV abierta ya no volverían, por considerar que ese modelo ya era caduco.

"Es que sigue mostrándose que la TV abierta no está teniendo el punch, tan es así que los equipos están migrando a la TV restringida, no es que yo lo diga.



"Si la TV abierta cambia y dice: 'En vez de tener a ocho equipos, prefiero tener a dos y sumo'.



Las industrias se reinventan y se reacomodan. Te digo, si hoy la TV abierta decidiera no tener a cuatro equipos que no le dan rating y tener a uno muy grande, y si con ese presupuesto se reacomoda y le da su modelo, entonces a lo mejor nosotros regresamos.



"Lo que yo diría es que bajo lo que nos ofrecen (actualmente), nosotros no vamos a volver a TV abierta, nosotros seguimos siendo congruentes".



¿Has tenido ofertas de las cadenas de TV restringida, Fox, ESPN o alguna otra?

"Se nos han acercado, seguimos en eso. Yo siempre tengo que tener con la gente diálogo.



Los negocios tampoco son como que ya nos vamos a ver la semana que entra, no es así.



Los negocios, y mas los negocios importantes, se siembran, se discuten, se divergen muchas veces y hay mucha intensidad, y luego no hay nada, porque sabemos que falta tiempo.



Se intensifican al último, obviamente, pero está constantemente el contacto y nos llaman nuevas participantes, nuevos jugadores.



"Esto se está globalizando de una forma muy importante en el mundo. Nos han contactado gente que luego decimos: 'De estos ni sabíamos'".



¿Está por terminar el contrato con Univisión y TDN?

"Univisión termina en junio de 2019 y TDN, en diciembre de 2019".



¿Están en tiempo de comenzar a renegociar entonces?

"Claro y hoy, como es nuestro partner, te diría que con todos llevamos muy buena relación con TV Azteca, con Televisa, con Fox, con ESPN, con Megacable, con Univisión, Telemundo, con todos tenemos muy buena relación.



"Televisa hoy es nuestro aliado, eso es importante que la gente lo entienda, que Televisa es un aliado importante, que paga mucho y yo una vez lo dije: Televisa le pone mucho dinero al futbol. Podrá opinar mucha gente, pero le ponen mucho dinero al futbol.



En ese aspecto es bastante congruente, podremos cuestionar muchas cosas, pero es muy congruente y lo dije en un programa, que hay otros que pegan mucho, pero luego son esos los que no quieren pagar".



¿En qué proceso va el liquidar las deudas que se tienen con el SAT?

"En los procesos marcados, es una desinformación total los montos que se están haciendo, ni de broma. Parte del crédito y de muchas cosas es por un ordenamiento fiscal.



Evidentemente, la señora (Angélica Fuentes) nos dejó problemas y situaciones, pero hoy estamos en uno de los mejores momentos, ordenados, en un proceso ya final de varias cosas, pero en orden".



¿Qué mensaje le quieres dar a la afición de Chivas, que hoy habla de boicots?

"La verdad, que paciencia, pedirles perdón. Que nos perdonen por no haber sabido mantener este ciclo positivo, lo que nos corresponda de falla, de verdad que nos vamos a empeñar en que no vuelva a pasar, otra vez el cuidar esta historia, todo lo que representa Chivas.



"Me queda mucho también de no tomar decisiones tan frías, hay que medir también muchas cosas, entonces, a la afición siempre hay que tomarla en cuenta. Ninguna decisión ha sido por ego o por temas personales, de verdad que no es así.



"Equivocaciones siempre tenemos, porque no somos perfectos, pero ojalá que no culpen al club ni a la pasión que tienen por nuestras equivocaciones. Creo que ahí este club es muy grande, mucho más que Matías, que yo, que el mismo dueño.



"Chivas es algo increíble, que tiene una mística muy poderosa, entonces, ojalá que no le fallen a su mística, y no es por un tema de negocio, porque no estamos pidiendo que compren. El apoyo no es solamente comprando, es de muchas otras formas-



"Una disculpa por nuestros errores, ofrecemos una disculpa en nombre de la institución, Jorge está muy lastimado, Amaury está muy lastimado, la celebración de la Concachampions, si nos hubieran preguntado tal vez hubiéramos preferido no haber ido, por ejemplo, no es algo grato para recordar, ni para mi familia ni para mi ni para Amaury, que soportó muchísimo esa parte, entonces, pedirles en ese aspecto paciencia y a lo mejor un poquito de tolerancia y de entendimiento, pero están en todo su derecho de exigir y de molestarse".