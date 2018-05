Reconoce Jesús Zavala que no ha sido fácil sobresalir en el espectáculo

Para Jesús Zavala, quien promueve la nueva serie de Netflix "La balada de Hugo Sánchez", en la que es protagonista, no ha sido tan fácil sobresalir en el mundo del espectáculo, pues al principio de su carrera se enfrentó al encasillamiento por haber participado en proyectos infantiles.

En entrevista con Notimex, el actor señaló que siempre existe en él un ligero temor y tensión antes de presentar alguna propuesta laboral, aunque durante su niñez y adolescencia esas percepciones eran mayores.

El también cantante de 26 años, originario de Guadalajara, Jalisco, saltó a la fama en el "reality show" "Código fama", producido por Rosy Ocampo. Después hizo unas cuantas telenovelas infantiles como "Alegrijes y rebujos", "Misión S.O.S" y "Vivan los niños".

Posteriormente se enfrentó a los cambios en la industria como, por ejemplo, la eliminación de la barra infantil en la televisión abierta.

"Quería hacer cine y no había tanta apertura, porque yo venía de (los mencionados) tipos de proyectos, eso no quiere decir que hubiera un rechazo, pero sí era conocido por participar en telenovelas infantiles. Quería devorar el mundo en un segundo, quería hacer cosas de grandes", señaló.

Pero hubo un momento en el que le dieron oportunidad de incursionar en el séptimo arte con "All inclusive" (2008), al lado de Martha Higareda, Ana Serradilla y Jesús Ochoa, lo que considera un momento importante para él, con una gran producción.

Ahí fue donde cambió todo para él, ya que pudo demostrar que sí funcionaba para hacer personajes diferentes, y una década después logró su primer protagónico en el cine con "Cómplices", junto a Arath de la Torre.

Tras participar en el largometraje, cuyo título en español fue "Todo incluido", Zavala empezó a trabajar en teatro y otras cosas que lo han nutrido, permitiendo fortalecer su faceta como actor.

La serie "Club de Cuervos", que estelariza Luis Gerardo Méndez y Mariana Treviño, llegó de manera sorpresiva para el joven, pues cuando le platicaron la propuesta no sabía qué decidir, pues para empezar no sabía nada de futbol.

Aparte le indicaron que su personaje se llamaría "Hugo Sánchez", igual que el exfutbolista y entrenador mexicano, lo que le generó mucha responsabilidad y nerviosismo.

"Me explicaron todo, no estaba tan fuerte esta plataforma llamada Netflix, no la teníamos tan arraigada hace cinco o seis años, entonces fue de sorpresa ser la primera serie en español en este sistema, fuera de Estados Unidos".

Comentó que en ese entonces hacer "Club de Cuervos", que ya graba su cuarta temporada, fue un volado. Igualmente ahora hacer el primer "spin off" de esta serie de Netflix "La balada de Hugo Sánchez" también cree que es un riesgo.

La idea de hacer ese nuevo "show", en el que Hugo tiene el rol protagónico, nació hace año y medio y ahora es una realidad, que se ha trabajado con mucha calma para no defraudar a los seguidores de la franquicia.

Antes de emprender esa aventura Jesús Zavala había hecho un filme con Leo Zimbrón, quien también es productor de "Club de Cuervos"; él le recomendó hacer casting para "Hugo Chávez".

Cuando llegó a las audiciones ciertas personas dudaban de él porque se veía muy chico y el personaje requería de un actor más grande. Su desafío era convencer de que a pesar de esos obstáculos podía hacer algo diferente y especial.

Y así pasó, en el momento de hacer su prueba le "sacaron de onda" algunos comentarios que escuchó, se fue un poco triste, deprimido, porque estaba Méndez y Zimbrón, entre otras personas, dando réplicas detrás de cámara, secreteándose mucho y riéndose.

"Salí bajoneadísimo y al día siguiente me dijeron: estás. Yo creo que ese fue el reto más grande, ya estando en el set todos empezamos a construir este universo, poco a poco, hasta los personajes secundarios y los que tenían pequeñas apariciones, mi meta después era convencer de que lo quería y de que se podía lograr".

A pesar de la fama que ha obtenido, a Zavala no se le ha perdido el piso, pues conserva la sencillez y el carisma con el que inició, pues con ese proyecto de Netflix se le han abierto muchas puertas que valora y aprovecha al máximo.

El no está acostumbrado a exponer su imagen demasiado en la calle, pues disfruta mucho estar en casa, escuchar música y convivir con sus amigos, pero cuando va a su natal Guadalajara a visitar a su familia, es inevitable no pasear y que sus seguidores lo reconozcan.

A él le gusta que las personas le pidan fotografías y autógrafos, no es ninguna molestia, porque ello es como un reconocimiento para él y a su trayectoria.

El papel protagónico de "La balada de Hugo Sánchez" ha llamado mucho la atención en las redes sociales y se consideró que tenía mucho para sacarle jugo, ya que es algo tímido, reservado, pero al mismo tiempo tiene una incógnita rara, oscura y retorcida.

Señaló que se explorarán varios aspectos de ese personaje, como su orientación sexual y la nueva misión que tendrá en Nicaragua, de hacerse cargo del equipo de futbol "Cuervos".