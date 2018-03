Reconoce INE legalidad de 'Marichuy' en firmas

Cd. de México.- Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) reconocieron a los aspirantes que jugaron limpio y obtuvieron sus firmas de manera legítima como la vocera del Congreso Nacional Indígena, María de Jesús Patricio "Marichuy".

El Consejo General del organismo aprobó hoy el dictamen sobre la legalidad de los apoyos que recabaron los aspirantes independientes a la Presidencia de la República, el cual dejó fuera de la boleta a Armando Ríos Piter y Jaime Rodríguez "El Bronco", quienes presentaron cientos de miles de rúbricas apócrifas, fotocopias y credenciales simuladas.

Aunque logró el umbral de firmas requeridas, a la ex panista Margarita Zavala también se le encontraron miles de apoyos irregulares, entre ellos 432 simulaciones y 212 mil 198 fotocopias.

"La gente que hizo trampa es responsable de su conducta, no la norma, porque las leyes no son como la moda que tomes lo que te acomoda. Las leyes se cumplen cabalmente y esa es la obligación de todos en un Estado de Derecho democrático, porque un demócrata sabe que los medios son tan importantes como los fines", mencionó el consejero Ciro Murayama desde el Pleno del Consejo.

"El fin jamás justifica los medios. Querer llegar a la boleta no justifica inventar apoyos falsos, con estas mismas reglas hubo quien jugó muy bien, ahí está el caso de María de Jesús Patricio: no llegó al número de firmas pero no simuló, no acudió a fotocopias, no quiso engañar y eso le da una conducta digna que debe ser reconocida".

Murayama señaló que, desde un principio, los aspirantes independientes buscaron engañar a la autoridad electoral con miles de firmas de personas fallecidas, de personas inexistentes, así como con credenciales de elector simuladas con datos reales de ciudadanos.

"Desde un primer momento encontramos una conducta irregular", apuntó el consejero.

"Ojo, no son unos cuántos cientos de ningún caso, en todos son cientos de miles".

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, se sumó desde el Pleno del Consejo a las felicitaciones de los aspirantes que, aunque no lograron las firmas necesarias, se apegaron a la legalidad.

"Hay que felicitar a quienes, a pesar de que no lleguen a la boleta, decidieron apegarse a la ley y a las reglas, porque revela una conducta democrática y además revela su honestidad. Desde aquí, un reconocimiento a quienes asumieron que esto no era un juego para jugar costara lo que costara y en el que se vale hacer cualquier cosa", manifestó Córdova.

Los consejeros Pamela San Martín y Marco Baños, a su vez, aplaudieron que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) haya confirmado ayer que las fotocopias no son un documento válido para recopilar firmas.

"¿Quién camina por la calle con una fotocopia de la credencial para votar con fotografía?", ironizó Baños.

De acuerdo con el INE, "Marichuy" tuvo 281 mil 945 firmas, de las cuales el 95.03 por ciento; es decir, 267 mil 953 rúbricas, fueron legítimas

En contraparte, sólo el 42 por ciento de las firmas de "El Bronco", el 14 por ciento de los apoyos de Ríos Piter y el 55 por ciento de las rúbricas de Zavala fueron considerados legítimos por la autoridad electoral.