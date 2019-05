Reconoce FMI política fiscal de López Obrador

Cd. de México.

Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), reconoció hoy la política fiscal aplicada por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.



Luego de reunirse en privado, en Palacio Nacional, la funcionaria también reconoció la visión de la nueva Administración para impulsar el crecimiento económico, el combate a la desigualdad y la corrupción.



"Hoy me encontré con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo felicité por la búsqueda de políticas fiscales prudentes y su enfoque en impulsar el crecimiento inclusivo y reducir la pobreza, inequidad y corrupción", tuiteó Lagarde.



El FMI confirmó la visión positiva de ese organismo sobre las decisiones que ha tomado México en materia fiscal.



"(Lagarde) dio la bienvenida al compromiso de México con la prudencia fiscal, al tiempo que protege otras prioridades sociales y de infraestructura", publicó el Fondo en su cuenta oficial de Twitter.



El Presidente informó que, en el encuentro, se colocó sobre la mesa la pertinencia de mejorar la relación entre México y ese organismo.



"Conversamos más de una hora con la maestra Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Coincidimos en aplicar nuevos enfoques en nuestras relaciones: honestidad, igualdad de género, respeto al medio ambiente y combate a la pobreza", publicó el Mandatario.



El FMI, informó que, en una reunión previa, Lagarde se reunió con el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, para discutir la necesidad de aplicar políticas para fortalecer el crecimiento inclusivo con México.

