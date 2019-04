Reconoce Donald Trump labor de México en la frontera sur

NOTICIAS RELACIONADAS Frontera en ´shock´

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy martes que México "está deteniendo grandes cantidades de personas en su frontera sur", días después de amenazar con cerrar el límite fronterizo sur de Estados Unidos si el gobierno mexicano no hacía nada por contener el flujo migratorio.

Vía Twitter, Trump dijo que la mayoría de las personas retenidas en México provienen de "Guatemala, Honduras y El Salvador. Se han estado llevando el dinero de Estados Unidos por años, y no han hecho absolutamente nada por nosotros, al igual que los demócratas en el Congreso!".

El viernes pasado, Trump amenazó con cerrar esta semana la frontera sur para contener el paso de los migrantes, y esta mañana insistió en que Estados Unidos enfrenta una "crisis de emergencia". "Estamos rebasados, nuestras instalaciones han superado su capacidad", señaló.

El equipo de Trump aseguró el lunes que el mandatario aún no ha tomado una decisión sobre si cerrar la frontera y que todo dependía de lo que ocurriera esta semana.

