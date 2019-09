Reconoce Araujo errores muy groseros

Madrid, España.

"La gente tiene derecho a opinar, hay que respetar lo que piensan. No fue un buen partido y hubo errores muy groseros de mi parte, pero los fallos hacen mejor a un futbolista y a una persona. Estoy seguro que me van a ayudar a aprender", comentó el jugador del Celta.



El central tuvo un partido para el olvido ante la Albiceleste, en especial en el tercer gol cuando pierde la pelota y posición frente a Lautaro Martínez, quien anotó un hat-trick en San Antonio.



Sobre la llegada de Héctor Herrera al futbol español, Araujo aseguró que terminará triunfando en el Atlético de Madrid, pese a que todavía no cuenta con minutos.



"Está claro el jugador que es Herrera. Se estará acoplando al futbol de acá, nadie tiene dudas del jugadorazo que es. En algún momento va a tener minutos y lo va a hacer muy bien", señaló el central celeste en rueda de prensa al ser cuestionado por el nulo protagonismo del ex jugador del Porto en su nuevo club.



Hablando de otro tema, Araujo considera que los árbitros en España deberían de pitar "más la intencionalidad" cuando aplican la norma nueva de la expulsión por entradas al tendón de Aquiles, y señaló que en su país ni se habla de esa regla.



"Hay que acostumbrarse a la regla. Es difícil, pero nos hemos propuesto jugar al fútbol y concentrarnos en lo que nos toca. Trataremos de no explotar en esos momentos que uno se siente fastidiado porque te pitan algo en contra", declaró.