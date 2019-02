Reconoce AMLO que en México todavía hay mucho racismo

NOTICIAS RELACIONADAS Felicita López Obrador a Cuarón por Oscar de "Roma"

CIUDAD DE MÉXICO.

En "México, desgraciadamente, todavía hay mucho racismo", reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador al coincidir con el director de cine Alfonso Cuarón, ganador de tres premios Oscar por su película "Roma".

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo anoche no pudo llamar para felicitarlo porque "yo me acuesto temprano, pero tengo pensado hacerlo ahora en la mañana".

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador reconoció que todavía no ha podido ver la película de Cuarón, por lo que reconoció que está en deuda.

"No la he podido ver, pero ahora es una película tan importante, premiada, de mexicanos, que me siento orgulloso y tan luego y tenga tiempo la veo, estoy en deuda, pero me voy a poner al corriente".

Sin precisar fechas, el mandatario aseguró que su gobierno enviará al Senado de la República el Convenio 198 de la OIT, en favor del trabajo doméstico, para su ratificación.