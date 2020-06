Reconoce AMLO ineficiencia en conteo de muertes

CIUDAD DE MÉXICO.

Cuestionado sobre las elevadas cifras de registro de muertes que se han dado a conocer en los últimos dos días, el Mandatario aceptó que existe un retraso en la información, aunque consideró que el personal del sector salud está, por el momento, más concentrado en salvar vidas. "Pues sí se busca ir al día, pero hay está demora, este rezago que tiene que ver con ineficiencia pero también con la situación de emergencia porque los directivos, los encargados del sector salud, más los médicos, el personal de salud está dedicado de tiempo completo a salvar vidas", expresó. "Entonces no se le da la misma importancia, no los estoy justificando, pero sucede al estar reportando lo que está sucediendo en cuanto a fallecimientos. Por eso ese retraso y esa demora, pero ya lo aclaramos". -"¿Esta situación va a seguir?", se le preguntó.

-"Si, hasta que se normalice y sea el dato del día", contestó. -"Pero se toman decisiones con base en esos datos", se le inquirió -"Si, pero nosotros sí sabemos (...) sabemos lo que está sucediendo y por eso se informa diariamente, Hugo está informando, claro se presta a desinformación, a que no se escuchen las aclaraciones y se pueda manipular pero nosotros no vamos, y eso es lo más importante, no vamos a ocultar nada, no vamos a mentir, tenemos que decir la verdad siempre", aseveró. A pregunta expresa, el Presidente avaló las proyecciones realizadas ayer por el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en el sentido de que la cifra de muertos por Covid podría alcanzar los 35 mil. "Pues él tiene sus proyecciones y lo respetamos", dijo. Por otro lado, el Jefe del Ejecutivo calificó de mezquina y excesiva la carta enviada por el PAN a la Organización Mundial de la Salud para pedir que no incluyan a López-Gatell en su grupo de expertos.

"Eso es mezquindad, eso no se hace, es de mal gusto, es falta de urbanidad política", criticó. "Está bien que quieran diferenciarse del Gobierno, que quieran ser opositores al Gobierno después de muchos años que no lo fueron, que ahora que tenemos diferencias, que quieran oponerse a todo, pero tiene que haber un mínimo de racionalidad, de seriedad, pensar en el País, porque eso deveras me pareció un exceso, no es correcto, no es adecuado".