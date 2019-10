Reconoce alcaldesa huachicoleo de agua

Nadie puede llevar una pipa o tanque y vender agua, esto es un delito, es algo muy grave, no lo deben hacer". Maki Ortiz, Alcaldesa de Reynosa

La alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez reconoció que el robo y contrabando de agua es un fenómeno que se ha registrado durante los últimos meses en la ciudad, principalmente en aquellas colonias ubicadas en la Periferia y salida a San Fernando, donde se ha reportado escasez.

Al considerar esta práctica un delito grave que tiene consecuencias legales, hizo un llamado a la población para no ser parte de ello y denunciar a la brevedad cualquier anomalía.

"Nadie puede llevar una pipa o tanque y vender agua, esto es un delito, es algo muy grave, no lo deben hacer; le pedimos a la gente que no les pague, que denuncie; hemos detectado que llenan contenedores incluso de llaves que no les pertenecen".

Sus declaraciones surgen luego de que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Reynosa reconociera el delito e incluso anunciara la intervención penal contra quienes resulten responsables.

Aunque por el momento no existen datos concretos que evidencien cuántas denuncias se han recibido en el rubro, Ortiz Domínguez insistió en que no permitirán el robo o comercialización del agua por parte de vivales.

Entre los primeros casos a revisión jurídica está el del Fraccionamiento Valle Soleado, donde los colonos han realizado diversas manifestaciones por falta de agua.

"Tenemos un reto muy grande, hemos avanzado pero aún nos falta mucho por hacer, ahorita es momento de hacer un llamado para que también se comprometan a pagar el servicio de agua, ya que menos del 50 por ciento de la población está al corriente, necesitamos ser parejos", advirtió.

Recordó que la Comapa trabaja para solucionar los problemas de escasez a través del envío de pipas gratuitas.