Recomiendan seguir medidas preventivas

El R. Ayuntamiento de Reynosa suspendió eventos masivos e invita para que particulares, grupos y comunidad asuman los lineamientos para la prevención del coronavirus Covid-19, emitidos por el Gobierno Federal, Estatal y la Organización Mundial de la Salud, OMS, para la protección de toda la población.

Esta invitación se extiende a las Cámaras, Asociaciones Civiles, industria maquiladora, asociaciones religiosas, escuelas y público en general a adoptar las medidas de contención y mitigación, por lo que los CAIC y programas que necesiten de la concentración de personas, han suspendido también sus actividades, hasta nuevo aviso.

Entre las recomendaciones básicas para el cuidado de la salud las personas deben lavarse las manos continuamente, limpiar las superficies con cloro, no saludar de mano o de beso, no asistir a lugares con mucha gente, no acudir a la escuela o trabajo si están enfermos o presentan síntomas del virus Covid-19.

Una medida importante, es cuidar la alimentación, dormir bien, tomar agua suficiente, hacer ejercicio y tomar el sol al menos 15 minutos diarios para mantener en buenas condiciones el sistema inmunológico, y en caso de presentar los síntomas de la enfermedad, usar tapabocas y acudir a consulta a las unidades del Sector Salud.

La pandemia es inevitable, pero llevando a la práctica las recomendaciones de la OMS y el Sector Salud, esta será superada como la pasada contingencia del H1N1 en que los mexicanos demostraron salir adelante tomando en cuenta las prevenciones recomendadas, señala el comunicado municipal.