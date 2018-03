Recomiendan no consumir ceviche crudo

Cd. Victoria, Tam.- Para los últimos días de Cuaresma y la Semana Mayor, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) recomendó a la ciudadanía guardar todos los cuidados y precauciones para el consumo de productos alimenticios de origen marítimo como lo son el pescado, los mariscos y los moluscos bivalvos.

“Vamos a andar trabajando duro haciendo verificaciones y sobre todo teniendo, más que todo, cuidado y haciendo un esfuerzo para que no nada más el público en general piense que se puedan enfermar por los mariscos y la gente que vende los productos”, señaló el comisionado estatal de Coepris, Óscar Villa Garza.

Recomendó especial atención en productos como el ceviche, el cual para su cocción no requiere de altas temperaturas sino de aliños cítricos como el jugo de limón o de lima ácida, asimismo recomendó no emplear los mismos utensilios para la preparación de la comida ya que esta se puede infectar con diferentes tipos de bacterias, “también ellos mismos en un momento dado se van a la playa y no los refrigeran bien, o no los manejan bien”.

Villa Garza recordó que Coepris pondrá especial atención en restaurantes dedicados al giro de comida marina debido al numeroso personal que interviene en la preparación de ese tipo de alimentos.